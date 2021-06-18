Козак назвал вступление в НАТО суверенным правом Украины, но Россия "разъяснит последствия"

Заместитель главы администрации президента России и переговорщик от Кремля по Донбассу Дмитрий Козак считает вступление в НАТО и ЕС исключительным суверенным правом Украины.

Об этом Козак заявил в интервью Politique Internationale, текст которого опубликован на сайте посольства РФ.

"В какие альянсы вступать - это исключительное суверенное право Украины. Независимо от того, выгодно это или невыгодно России", - заявил Дмитрий Козак в интервью французскому журналу

При этом он усомнился в том, что Украина "присоединится в обозримом будущем" к альянсу и европейскому сообществу. И добавил, что Россия может в этих условиях "разъяснить последствия" подобного шага для политических и экономических отношений с РФ, чтобы выбор Киева "был осознанным".