 

О новом мошенничестве от имени Приватбанка предупредили Украинцев

События Сегодня, 17:4149
О новом мошенничестве от имени Приватбанка предупредили Украинцев

Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме, в которой задействован сайт, зарегистрированный неизвестными в США.

На сайте используется логотип и айдентика Приватбанка.

Об этом сообщает Минфин.

На мошенническом сайте  используются ссылки на несуществующие инвестиционные проекты, обещают высокую доходность от имени реальных компаний без их согласия, незаконно используют айдентику банка и других юридических лиц.

О новом мошенничестве от имени Приватбанка предупредили Украинцев

По данным специалистов по кибербезопасности Приватбанка, данный сайт является на 100% мошенническим. Преступники заманивают украинцев, предлагая им высокий доход и участие в схеме, которая присуща исключительно мошеннической финансовой пирамиде. Также они применяют социальную инженерию.

О новом мошенничестве от имени Приватбанка предупредили Украинцев

После заполнения формы человеком оператор мошеннического центра выходит на связь для "отработки" клиента, что тоже говорит о преступном характере схемы.

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