В Польше украинского рабочего убила десятитонная газовая труба

В западной части Польши в населенном пункте Бжозовец возле города Гожув Велькопольский погиб 50-летний гражданин Украины.

Об этом пишет TVP.INFO в среду, 21 июля.

Как сообщается, на мужчину свалилась десятитонная газовая труба во время выполнения работ. Мужчина скончался от полученных повреждений. Трагедия случилась в понедельник, 19 июля.

"Вероятно, произошло падение газовой трубы, которую поднимали вверх, в результате чего травмы получил мужчина, которому около 50 лет", - заявил работник пожарной службы в Гожове Великопольском Бартломей Мондры.

На место прибыли спасатели, которые вместе с рабочими вытащили мужчину из-под трубы и начали его реанимировать, однако было уже поздно.