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События Сегодня, 10:2755
Впервые в США установили биомеханическое сердце 39-летнему мужчине, который ждет операции

В США в университете Дьюка провели первую в истории пересадку биомеханического сердца 39-летнему мужчине.

Он страдал внезапной сердечной недостаточностью.

При этом механическое сердце не заменит настоящее, но даст пациенту время стабилизироваться и подготовиться к операции. Об этом пишет издание IFLScience.

Вживленное механическое сердце называется Aeson. Ее разработала французская компания CARMAT. Сердце состоит из четырех биологических клапанов, выращенных из клеток крупного рогатого скота, которые делают его похожими на человеческое. Сердце работает от внешнего источника питания, который позволяет человеку в течение четырех часов свободно двигаться.

Особенности устройства позволяют использовать его даже в тех случаях, когда плохое состояние пациента не позволяет провести трансплантацию человеческого сердца, давая возможность подготовить его к этой операции.

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Теги: news, новости, Украина, США, Сердце, биомеханическое, 7dniv, 7dnivinfo  
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