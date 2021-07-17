Мощный ливень накрыл Одессу

Ночью в четверг, 22 июля, в Одессе, как и прогнозировали синоптики, прошел сильный ливень. Улицы практически затопило, в результате стихии повалены десятки деревьев, а также сейчас наблюдаются проблемы с электричеством.

Об этом сообщает Думская.

По словам очевидцев, потоки воды мчались по Балковской, Приморской, на Фонтане и Черемушках, на Генуэзской, Французском бульваре и Дерибасовской, а также по центральной аллеи Аркадии.

В некоторых районах дождь трансформировался в настоящий ураган. Повалены десятки деревьев, во многих местах в Одессе наблюдаются перебои с электричеством.

По данным гидрометцентра, в городе за час выпало 31 мм осадков.

На видео запечатлено, как местами уровень воды доходил людям до пояса. Также в результате ливня в некоторых многоэтажках начало затапливать подъезды.