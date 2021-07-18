Выступать на концертных площадках, где от зрителей требуют прививку от Covid-19 отказался Эрик Клэптон

Знаменитый британский рок-музыкант Эрик Клэптон решил не выступать на концертных площадках, где от посетителей будут требовать документы о вакцинации от Covid-19.

Заявление прославленного гитариста опубликовал в своем Telegram-канале вакционный скептик, кинопродюсер и архитектор Робин Монотти, как сообщается на сайте журнала Rolling Stone.

Решение не выступать на площадках Клэптон принял после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выпустил заявление по поводу новых противоэпидемических мер в стране.

"После заявления премьер-министра в понедельник, 19 июля 2021 года, я считаю своим долгом сделать собственное объявление. Я хочу сказать, что не буду выступать ни на одной сцене, где присутствует дискриминированная публика. Если не предусмотрено присутствие всех людей, я оставляю за собой право отменить шоу", - сказал музыкант.

Ранее Клэптон уже выпускал песню Stand and Deliver, в которой выражал свое несогласие с локдауном в стране.

Следующие запланированные концерты Клэптона в Великобритании состоятся не раньше мая 2022 года, когда у него запланированы два выступления в Королевском Альберт-холле в Лондоне. При этом на сентябрь этого года у него запланировано несколько концертов в Северной Америке.