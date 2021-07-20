В чем суть сделки США и Германии по "Северному потоку-2" и что она значит для Украины

Украинские власти оказались перед лицом серьезной проблемы.

Как сообщает Politico со ссылкой на источники, администрация Джо Байденам “попросила” Украину не поднимать шум вокруг анонсированной “большой сделки” с Германией, которая включает неприемлемые для украинской власти договоренности о газопроводе “Северный поток - 2” (СП-2). В противном случае-де это может сказаться на отношениях между странами.

Официально в Государственном департаменте эту информацию опровергают.

Так или иначе, но сделка уже сегодня обнародована. Кроме того, сегодня же была озвучена и дата визита Зеленского в Вашингтон - 30 августа.

Проблема для обеих сторон в том, что президент Владимир Зеленский, втянутый в серьезную борьбу за первенство в прозападном лагере, не сможет отмолчаться, не попав под шквал критики соперников. А если он начнет поднимать шум и выражать неудовольствие сделкой, то это создаст серьезные внутриполитические проблемы для Байдена в США.

Что за сделка готовится и что это значит для Украины, рассказывает “Страна”.

Миллиард и обещания продлить транзит. В чем суть сделки?

Прежде всего, Германия и США заверяют, что "если Россия попытается использовать энергию как оружие или предпримет дальнейшие агрессивные действия против Украины, Германия будет действовать на национальном уровне и призывать Европейский союз к принятию эффективных мер, включая санкции, чтобы ограничить российский потенциал для экспорта в Европу в энергетическом секторе, включая газ, или примет эффективные меры в других экономически важных сферах".

Далее идет перечень мер по помощи Украине в энергетической трансформации.

США и ФРГ также намерены привлечь инвестиции в новый фонд, чтобы помочь Украине перейти на более чистые энергетические ресурсы. Всего планируется собрать до $1 млрд. Германия готова со свой стороны перечислить в этот фонд $175 миллионов.

Фонд будет продвигать использование возобновляемых источников энергии, способствовать развитию водорода в качестве энергоносителя, повышать энергоэффективность и ускорять поэтапный отказ от угля.

Германия также выделит специального спецпосланника с фондом в 70 млн долларов США для развития двухсторонних энергетических проектов с Украиной в области возобновляемых источников энергии, а также для поддержки отказа от угля.

Но главное, соглашение с Берлином предполагает то, что ФРГ обязуется использовать все доступные рычаги влияния, чтобы продлить соглашения с Россией о транзите газа через Украину до 10 лет (нынешнее соглашение истекает в 2024 году). Для этой цели будет назначен специальный представитель. А переговоры по этому вопросу должны начаться не позднее 1 сентября.

Правда, остается открытым вопрос - как именно Германия будет заставлять Россию продлевать контракт?

Будет ли это жесткий метод (увязав подписание договора о продлении транзита на 10 лет с запуском Северного потока-2, поставив последний под угрозу)? Либо Германия предложит просто подписать некий "протокол о намерениях", по которому Россия обязуется в 2024 году подписать с Украиной договор о продлении транзита, а если этого не случится, то ЕС введет санкции.

И еще больший вопрос - согласится ли Россия на "увещевания" Германии? Сегодня во время разговора Путина с Меркель этот вопрос обсуждался. Правда, стороны не комментируют пришли ли они к каким-то принципиальным договоренностям.

Теоретически могут быть разные варианты. Например, "Газпром" мог бы подписать (или пообещать подписать) договор о продлении транзита газа через Украину, при условии, что Европа гарантирует увеличение потребления российского газа. Последнее, кстати, вполне вероятно. Так как потребности в газе в Европе растут из-за отказа от угля в рамках "зеленого курса", а добыча на шельфе Северного моря падает (подробнее о ситуации на европейском рынке газа можно прочитать здесь).

Но в целом конструкция сделки по "Северному потоку-2" весьма спорная. Получается, что суть договоренностей заключается в том, что одна из сторон обязуется убедить третью страну (которая не является участником сделки) заключить некое соглашение с четвертой страной (также не имеющей к договоренностям никакого отношения).

И понятное дело, что это уже вызвало серьезное напряжение в Киеве, на которое уже отреагировали США.

Требования Вашингтона

В Госдепе убеждают Украину не атаковать соглашение с Германией.

Как сообщило Politico со ссылкой на источники, американская администрация пытается на сложных переговорах с немцами минимизировать риски от запуска газопровода для Украины и ЕС. Официальному Киеву непублично предлагают не поднимать шум вокруг этого вопроса, в том числе в Конгрессе, что-де в интересах самой украинской власти, которой нужны гарантии и компенсация.

В противном случае это может ухудшить американо-украинские отношения.

Официально в Государственном департаменте США заявили, что не оказывают давления на Украину, чтобы та меньше критиковала будущие договоренности с Германией.

Приехавший как раз сегодня в Украину советник Государственного департамента США Дерек Шолле (как считается он и должен предварительно рассказать Киеву о содержании сделки) опроверг утверждение Politico.

“Украина - демократическая страна, у нее есть свой голос. Мы стремимся к конструктивному партнерству с нашими украинскими друзьями. Такого, в котором мы отстаивали бы наши общие интересы и ценности”, - заявил Шолле в интервью “Радио Свобода”.

Он также сообщил, что Киев в курсе сути переговоров между США и Германией.

Не подтвердили информацию о давлении и в Офисе президента.

“Это просто нонсенс. Политика - это не фэнтезийный мир, где могут быть прямолинейно высказаны ультимативные требования или чрезвычайные запреты. Реальная политика - это множество различных действий, консультаций, взаимодействий. Украина не отказывается и не откажется от принципиальной позиции по "Северному потоку – 2", как не сделают этого и другие государства, которым прямо или косвенно угрожает данный проект”, - сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк “Стране”.

Однако политолог Михаил Погребинский считает, что публикация Politico была неслучайной.

“Это так называемая организованная утечка. Украинской стороне уже объясняли, что нужно вести себя сдержанно, что идет большая игра, в которой американцы учтут интересы Киева, как смогут, но не нужно излишне шуметь, чтобы не сорвать серьезную сделку с Берлином и не только. Это не помогло. Поэтому ту же информацию донесли еще раз теперь через журналистов”, - сказал эксперт “Стране”.

По его мнению, администрация Байдена не хочет себе лишних проблем не только во внешней, но и во внутренней политике. Если официальный Киев будет искать поддержки в Конгрессе, оппонирующая Байдену Республиканская партия попытается использовать это для атак на Белый дом.

Тем более, что республиканцы уже и так бьют во все колокола, обвиняя Байдена в сдаче интересов Америки и ее союзников. Будущие договоренности с Германией вокруг СП-2 в Республиканской партии считают выгодными Москве.

“Если отчеты и детали сделки верны, это станет геополитической победой для Путина на несколько поколений вперед и катастрофой для США и наших союзников. Джо Байден бросил вызов законам США и полностью сдался президенту России. Мы всегда знали, что Байден в постели с Путиным, а теперь они обнимаются”, - написал сенатор-республиканец Тед Круз в своем микроблоге в Твиттере.

Порошенко ждет

Однако в сложной положении оказался не только Байден.

“Достройка “Северного потока - 2”, а тем более введение в эксплуатацию станут для Зеленского сильнейшими репутационными ударами. Оппоненты смешают его с грязью, обвинив в геополитическом проигрыше, серьезных экономических потерях”, - спрогнозировал политолог Анатолий Октисюк “Стране”.

По его словам, команда Зеленского сейчас “приперта к стенке” обвинениями, что она-де плохо борется с газопроводом, не нашла убедительных аргументов для Германии и США, чтобы они поставили крест на проекте. Украинского президента призывают не сдаваться и снова взывать к партнерам, искать союзников. Иными словами - делать все наперекор просьбам Белого дома (по версии Politico).

Призывы звучат по большей части из прозападного лагеря, за который Зеленский давно ведет борьбу, прежде всего, с экс-президентом Петром Порошенко, чья политсила “Евросолидарность” выступает одним из наиболее серьезных критиков политики Зе в отношении газопровода.

“Будем надеяться, что президент Зеленский выберет путь бороться, а не молчать. Тезис о предшественниках не сработает. Фактически 60% газопровода, по имеющимся данным, построено именно за два последних года, а вот при предшественниках этот процесс беспощадно тормозился санкциями. Сохранялось единство проукраинской международной коалиции, которая сейчас тает на глазах. Как установка: ничего не решено, пока не достроено последнюю 12-метровую секцию СП-2. Никакой газ не пойдет по “трубе Путина”, пока ее не сертифицировано. Ничего не согласовано, пока Киев путем активной и действенной, а не пиар-дипломатии будет бороться, привлекая на свою сторону коалицию единомышленников. Не молчите”, - написал в своем Телеграм-канале бывший замглавы Администрации президента Порошенко по международным делам Константин Елисеев.

В таких условиях ОП будет трудно сдержать обещание официальному Вашингтону, если офис таки его дал.

“Сам Зе воздержится от выпадов в адрес Администрации Байдена, ожидая подтверждение даты визита. Но кто из его команды обязательно скажет свое фе по поводу договоренностей между США и Германией. Мол, все провернули за нашей спиной. И будет это не последний человек, а уровня, скажем, Данилова (секретарь СНБО Алексей Данилов - Ред.)”- полагает политолог Погребинский.

Cоветник главы ОП Подоляк подтвердил “Стране”, что официальный Киев продолжит борьбу с газопроводом. “Мы не допускаем какой-либо остановки нашей политической, дипломатической, юридической и информационной работы, направленной на блокировку реализации этого проекта”, - отметил советник изданию.

Не исключено, что именно поэтому дата визита, которая была сегодня озвучена в США - 30 августа, была передвинута на время, когда по прогнозам, строительство "Северного потока-2" будет уже закончено и уже не будет смысла вводить санкции, а значит и возможные апелляции Зеленского к республиканской оппозиции для давления на Белый дом станут бесполезными.

Но уже понятно, что в публичной плоскости Украина будет делать заявления против "Северного потока-2".

"Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока - 2", пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности, поддержки стран в их стремлениях стать членами западных демократических институтов, минимизации угроз миру и энергетической безопасности", - говорится в совместном заявлении министры иностранных дел Украины и Польши Кулеба и Рау уже после обнародования сделки по газопроводу.

А глава НАК "Нефтагаз" Юрий Витренко находится в Вашингтоне и публикует свои совместные фото с противниками "Северного потока-2". В частности с сенатором Тедом Крузом, который, как писалось выше, уже "положил" Байдена в "постель с Путиным".