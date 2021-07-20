Надежным партнером по транзиту газа и заявила о готовности обсудить с Киевом СП-2 еврокомиссия назвала Украину

Европейская комиссия считает Украину надежным партнером Евросоюза по транзиту газа и заявила о готовности поддержать дискуссии о продлении договора о транзите ресурса из России.

Об этом в четверг, 22 июля, заявил представитель Еврокомиссии, передает агентство "РИА Новости".

По его словам, ЕК принимает к сведению согласование договоренностей между Германией и США по поводу "Северного потока-2". Также он заявил, что орган намерен обсуждать сделку со странами-членами ЕС и соседними государствами.

В ЕК добавили, что официальный Брюссель готов пойти навстречу властям Украины в вопросе транзита газа. Официальный Киев доказал свою надежность как партнер в деле транспортировки голубого топлива, и Евросоюз открыт к переговорам по заключению новой транзитной сделки, говорится в официальном заявлении европейского органа.

В то же время ЕК утверждает, что готова обсудить с Украиной вопрос "Северного потока-2", но пока не получала ее запроса.