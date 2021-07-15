В Киеве троллейбус, который толкали пассажиры, врезался в Nissan

На Севастопольской площади в Киеве произошло ДТП с участием троллейбуса, который в этот момент толкали пассажиры.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киева.

Аварию засняли на видео, где заметно, как пассажиры толкают троллейбус. В этот момент перед ним на дорогу справа попытался свернуть Nissan. В результате произошло столкновение.

"Транспортные средства получили механические повреждения. Автопроисшествие также существенно осложнило движение другим участникам. Патрульные составили на водителя троллейбуса протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП", - сообщили правоохранители.