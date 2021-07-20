Продлить контракт по транзиту газа через Украину, если будет спрос согласились в России

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия продлит контракт по транзиту газа через Украину при условии, если будет спрос.

Об этом со ссылкой на замминистра иностранных дел России Александра Грушко сообщает "РИА Новости".

"По оценкам ведущих мировых агентств, потребность в газе будет только увеличиваться. На самом деле именно этим должны руководствоваться конечные потребители. Поскольку транзит - это не первичный, а вторичный элемент в газовых отношениях. Будет спрос, будет и транзит", - заявил Грушко.