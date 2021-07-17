Украинские националисты устроили травлю профессора-еврея из-за раскопок курганов - The Times

В Украине в скандал с националистическим оттенком попала сфера, далекая от политики - археологические раскопки. Националисты обвинили ученых, исследующих под Днепром один из древних курганов, сначала в разграблении богатств, а одного из них, Якова Гершковича, в принадлежности к "неправильной", с их точки зрения, еврейской национальности.

Скандалу посвящен материал обладателя британской Национальной премии в области прессы Энтони Лойда в авторитетном британском издании The Times.

Как пишет Лойд, на территории Украины разбросано как минимум 100 тысяч курганов. В одном из них, близ Новоалександровки Днепропетровской области, нашли скелет мужчины возрастом пять тысяч лет. Он-то и стал катализатором скандала по поводу исторического наследия, антисемитизма и национальной идентичности.

Этот скелет - последний из 27 человеческих останков, обнаруженных летом украинскими археологами в древнем кургане, сохранности которого угрожало строительство рядом домов.

49-летний профессор Дмитрий Тесленко, главный археолог региона, назвал скелет загадкой.

"Курган изначально был построен специально для него, вероятно в период с 3,4-3,2 тысячи лет до н.э. При этом по телосложению его не назовешь воином, его имущество не соответствует правителю, а возраст - верховному жрецу. Ему было около 30, он очень худой, а его руки напоминают руки пианиста. Почему его клан в такие давние времена приложил столько усилий для его захоронения, остается тайной", - говорит ученый.

Как пишет Лойд, работа археологов на кургане в Новоалександровке началась в апреле, после того как местные власти поручили исследователям провести раскопки и сохранить находки для изучения, так как поле рядом идет под застройку.

Курган был огромным: с кругом из 64 камней (кромлехом, по древним верованиям, отделявшим мир мертвых от мира живых), каждый весом минимум в тонну. Поэтому раскопки стали одним из крупнейших археологических проектов в районе Днепра в последние годы.

Когда команда Тесленко начала раскапывать курган, уже пострадавший от таяния снегов, местных любителей квадроциклов и шашлыков, первым они обнаружили тело в гробу с выбитой красной звездой. Оно принадлежало директору колхоза, умершему в 1932 году. Углубляясь дальше в землю, археологи нашли 11 отдельных слоев древних могил, возраст которых колебался в пределах тысячи лет. Всего откопали 26 тел, чьи захоронения принадлежат к раннему бронзовому веку, сообщает Лойд.

Среди находок есть семейная группа, похороненный с наконечником боевого молота мужчина с пробитым черепом, мумифицированное тело и древнейшая из находок - уже упомянутое тело мужчины с пальцами пианиста. Оно было похоронено в основании кургана.

Вскоре после начала работ они привлекли внимание украинских СМИ. Это в свою очередь вызвало шквал критики со стороны националистических групп, ратующих за сохранение курганов страны. Одна из них, "Хранители курганов", обвинила ученых в неоправданном разграблении наследия Украины.

Автор The Times побеседовал с основателем "Хранителей курганов", 37-летним Александром Клыкавкой.

"Официальные археологи стали частью процесса разрушения исторических объектов. Они участвуют в раскопках, в ходе которых наш исторический ландшафт как культурное наследие утрачивается. Когда их научные исследования и раскопки закончатся, курган вычеркнут из списка охраняемых объектов, и он исчезнет, превратится в пахотную землю или стройку", - считает Клыкавка.

На фоне масштабного разграбления курганов и их повреждения в результате строительства, сельхозработ и естественной эрозии сохранение этих памятников стало ключевым аргументом для многих националистов, отмечает Лойд.

"Украина - это страна курганов. Курганы - основа нашей идентичности. Мы окружены этими могилами, они символ нашего героизма, связывающего нас с поколениями героев", - приводит журналист слова Клыкавки, называющего себя "астроархеологом".

При этом украинские археологи обличают Клыкавку и его последователей как псевдоученых, основывающих свои доводы на популистской шумихе, которая пренебрегает фактами.

"Как только человек начинает жить вблизи кургана, он оказывается в опасности. Археологи пытаются понять курганы, прежде чем те будут еще сильнее повреждены. Изучение и исследование находящихся под угрозой объектов - это лучший способ сохранить их историю, чем позволить им и дальше разрушаться под влиянием деятельности человека и стихии. Нападки на археологов за то, что они выполняют свою работу, говорят о том, что люди не уловили суть. У "Хранителей курганов" одна шумиха и ничего больше. Они начали грязную кампанию, не имеющую под собой знаний", - объяснил Лойду Тесленко.

Спор ученых с националистами приобрел особо неприятный душок после антисемитских нападок со стороны "Хранителей курганов". По словам Лойда, это возвращает Украину к "самым кровавым главам ее истории, к погромам и Холокосту, в ходе которого погибли как минимум 900 тысяч украинских евреев, большинство - из-за сотрудничавших с нацистами местных".

Привкус антисемитизма появился у конфликта после того, как 68-летний профессор, стипендиат программы Фулбрайта и председатель Союза археологов Украины Яков Гершкович написал статью в журнале с обличением Клыкавки как сказочника. В ответ на националистическом сайте его назвали евреем, у которого нет будущего в принятии решений в Украине.

"Я настолько разозлился, что мне даже сложно говорить. Клыкавка несправедливо обвинил меня как археолога, воспитанного в советской системе с советской идеологией. Потом он упомянул мое наследие и заявил, что евреи не могут быть частью новой идентичности Украины", - рассказал Гершкович The Times.

Среди видеороликов, размещенных Клыкавкой в соцсетях (среди них, между прочим, есть видео об истории свастики в Украине), можно найти кадры с фальшивым документом, якобы удостоверяющим членство Гершковича в КПСС.

"Это была шутка в ответ на критику профессора в мой адрес", - так на этой неделе оправдался Клыковка за сфальсифицированный ролик.

Но это еще не все. Как обнаружил Лойд, на странице "Хранителей курганов" в Фейсбуке появилась публикация со словами: "В день празднования Рождества мы все вместе скажем: "Евреи, будьте прокляты! Пусть все зло, что вы причинили белой расе, вернется к вам в тройном объеме". Причем Клыкавка эту запись лайкнул.

На прямой вопрос об этом он ответил Лойду, что не помнит, почему одобрил её.

"Странно, что кто-то спрашивает о подобных вещах. На телевидении я предпочитаю разговаривать об археологических проблемах", - добавил он.

Раскопки кургана в Новоалександровке закончились две недели назад.

"А тем временем в темных уголках поиска Украиной своей идентичности разгораются споры, в которых тысячи лет истории связывают с современностью и национализмом. Такие споры разозлили бы древние индоевропейские племена скотоводов. Каменный кромлех, древний барьер между миром живых и миром мертвых, остался без кургана и теперь открыт небесам. Со временем это место станет музеем под открытым небом. Между тем загадочный мужчина возрастом в пять тысяч лет, чьи руки напоминают руки пианиста, был доставлен в Киев для анализа ДНК. Его вековой покой прервали, поместив на алтарь раздора", - такими словами Лойд завершает свой материал.