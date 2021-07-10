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События Вчера, 21:5155
Закрытие туристического сезона в Крыму из-за коронавируса допустил Аксенов

В Крыму ухудшается ситуация с заражением коронавирусом. Пока полуостров не закрывают для туристов, однако если заболеваемость станет катастрофической, то курортный сезон придется свернуть.

Как передает "Интерфакс", об этом сказал в глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов.

Чиновник сообщил, что уже получает требования закрыть Крым от туристов.

"Пока решений таких нет и планов нет, но если ситуация перевалит за какую-то катастрофическую отметку, то что делать, придется. Будет тяжело, конечно, но тем не менее", - сказал Аксенов.

По его словам, по этому вопросу общество разделилось, "нет общей позиции, нет общей точки зрения".

"Сегодня примерно мнения 50 на 50. Половина за ужесточение мер и ограничения, примерно половина - 42-43% - за то, чтобы продолжать работу, чтобы не потерять доход. Ситуация на грани, нам надо балансировать, искать компромиссы. Баланс найти очень сложно", - констатировал чиновник.

Он обратился к крымчанам, туристам и к представителям бизнеса с призывом соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, чтобы не допустить роста заболеваемости.

Три недели назад на полуострове регистрировали от 250 до 280 случаев заражения коронавирусом в сутки, за последнюю неделю - от 375 до 409. За 21 июля на территории Крыма зарегистрирован 391 случай новой коронавирусной инфекции.

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Теги: news, новости, Украина, Аксенов, 7dniv, 7dnivinfo, Крым, коронавирус  
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