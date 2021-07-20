 

В США задержали банду, ворующую данные умирающих людей

События Вчера, 22:0167
В США задержали банду, ворующую данные умирающих людей

Задержанные фотографировали данные в больнице, передавали их своим подельникам, и подавали документы на государственную помощь.

В США сотрудник финансовой службы больницы Мэтью Ломбардо вместе с сообщниками задержан из-за возможной кражи личных данных умирающих людей для оформления пособий. Об этом пишет Fobes.

Ломбардо крал у умирающих их имена, дни рождения, номера социального страхования, адреса. Все эти данные передавались Конраду Пиекосу — сообщнику Ломбардо, который подозревается в торговле героином и метамфетамином.

Пиекос должен был далее переслать их другим сообщникам, которые пытались подать мошеннические заявления на пособия. Например, пособия по безработице. Свою деятельность они вели в разгар пандемии коронавируса.

Как заявляют специалисты по кибербезопасности, умирающие люди — это хорошие цели для такого мошенничества: они прикованы к постели и недееспособные.

"Люди при смерти становятся отличными мишенями, потому что преступление рассматривается как преступление без потерпевших", — рассказывает Элиза-Мэй Остин, соучредитель стартапа th4ts3cur1ty.company (про кибербезопасность).

Согласно отчету Федеральной торговой комиссии, в 2020 году в США зафиксировали более 394 000 случаев, когда у людей крали их данные и оформляли на них пособия. Однако на данный момент следствию неизвестно, сколько данных украл Ломбардо со своими сообщниками.

Сам Мэтью утверждает, что украл около 50 форм приема пациента и 11 изображений приемных листов из отделения приема беременных. Следствие ведется с 2020 года. Первым задержали Пиекоса, который ехал на машине без номеров. Копы обнаружили при обыске штурмовую винтовку, револьвер и 40 тысяч наличными. Последующие обыски дома выявили у него наркотики, а также карточки, которые присылал ему Ломбардо.

Ломбардо был арестован и впервые явился в суд 12 июля. Ему еще не предъявляли обвинение. Также он не признал себя виновным. Всего задержано 4 людей, против них ведется расследование.

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Теги: news, новости, Украина, США, банда, данные, умирающие, 7dniv, 7dnivinfo  
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