Часть полномочий правительству и властям на местах передал Лукашенко

Речь идет о функциях, касающихся приватизации госсобственности. Передавая полномочия, Лукашенко все же намерен сохранить в стране сильную президентскую власть.

Президент Беларуси Александр Лукашенко передал часть своих полномочий правительству страны и местным властям. На официальном сайте руководителя республики говорится, что соответствующий декрет Лукашенко подписал в четверг, 22 июля.

Теперь функции по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ, передаются правительству при том условии, что общества находятся в собственности административно-территориальных единиц в лице областных исполкомов и Минского горисполкома. Речь идет об акционерных обществах, которые перерабатывают сельско-хозяйственную продукцию.

О необходимости пересмотреть полномочия президента в Беларуси заговорили еще в первом квартале 2021 года. В марте Александр Лукашенко заявлял следующее: "В течение этого года надо окончательно определиться, какие полномочия будут у президента, правительства, парламента, губернаторов и, если надо, и ниже".

При этом Лукашенко уверен, что во время перераспределения полномочий должна быть сохранена сильная президентская власть.

"У президента останутся основные полномочия, которые могут влиять на любое решение снизу доверху. Где бы ни был Лукашенко, какой бы ни был здесь президент, он будет главой государства с сильными полномочиями. Потому что если мы растворим президента, будущего президента, не меня это касается, — стране не бывать. Она исчезнет", – отметил глава государства во время совещания с правительством.

Следует отметить, что на сегодняшний день Беларусь является президентской республикой.