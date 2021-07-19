YouTube удалил несколько видео из канала президента Бразилии

Жаир Болсонару в своих роликах утверждал, что от коронавируса помогут два препарата. Один из них назначают при малярии, а другой – животным.

YouTube удалил видео с канала бразильского президента Жаира Болсонару за распространение дезинформации о вспышке коронавируса. Об этом пишет The Guardian.

В пресс-релизе компании указывается, что решение было принято не на основе политической идеологии, а после тщательной проверки.

"Наши правила не разрешают контент, в котором говорится, что гидроксихлорохин (противомаляриный препарат, — Фокус) и/или ивермектин (противопаразитный препарат, который в основном используют в ветеринарии, — Фокус) эффективны для лечения или профилактики COVID-19. Контент, в котором говорится, что есть лекарство от вируса, или утверждается, что маски не работают для предотвращения распространения коронавируса", — указано в сообщении.

Жаир Болсонару постоянно пишет о несерьезности COVID-19 на своей странице в Facebook или Twitter. За это его видео или публикации удаляются администрацией социальных сетей. К таким действиям они приходят из-за заявлений "противоречащим рекомендациям мировых экспертов в области общественного здравоохранения".

Как пишут в издании, президент Бразилии на YoTube канале публикует видео с народных музыкальных мероприятий с участием министров, ответами на вопросы зрителей, а также "уничтожения" своих противников.