В суд дело киевских террористов, закладывавших бомбы возле станций метро передала прокуратура

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемых в совершении террористических актов в столице.

Эти люди в 2020 году размещали в городе взрывные устройства, одно из которых сработало у метро "Шулявская".

О новом этапе процесса сообщила в Фейсбуке пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Прокуратура обвинила фигурантов по статьям о совершении террористических актов путем применения самодельных взрывных устройств (ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1, ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 258 УК Украины).

Речь идет о взрывах и выявлении взрывных устройств в Киеве в июле 2020 года.

В ходе расследования была установлена причастность к этим событиям двух жителей Киева 1960 и 1961 годов рождения. Согласно материалам следствия, 17 июля 2020 года мужчины привели в действие безоболочное радиоуправляемое самодельное взрывное устройство в мусорном мешке рядом с выходом из станции метро "Шулявская". В результате взрыва пострадал случайный прохожий.

20 июля работники мусороперерабатывающего предприятия на территории Дарницкого района обнаружили в пакете самодельное взрывное устройство.

21 июля один из подозреваемых разместил между двумя автомобилями возле станции метро "Минская" самодельное взрывное устройство, которое в тот же день было обнаружено и обезврежено взрывотехниками.

А 27 июля в подъезде дома по ул. Нижний Вал у мусоропровода сдетонировало еще одно самодельное взрывное устройство, заложенное упомянутыми людьми. Взрывная волна повредила окна на 2-м и 3-м этажах лестничных площадок.

В двух случаях на месте происшествия были найдены записки от неизвестных с угрозами взрывов и требованиями перечислить на электронный кошелек 50 биткоинив, что в денежном эквиваленте составило около 500 тысяч долларов США.

По результатам работы, проведенной правоохранителями, 27 июля 2020 года злоумышленников удалось задержать.

Во время обысков у них изъяли предметы и вещества, используемые для изготовления взрывчатки, устройства для работы с платами радиоуправления, десятки мобильных телефонов и стартовых пакетов, инструкции для изготовления взрывчатого вещества и другие вещественные доказательства.

Сейчас досудебное расследование завершено. Подозреваемые находятся под стражей. За совершенное им грозит до 12 лет лишения свободы.



