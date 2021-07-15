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События Сегодня, 09:3059
США признали, что шесть убийц президента Гаити проходили военную подготовку по программам Пентагона

США активно помогают властям Гаити установить все обстоятельства нападения на резиденцию президента страны Жовенеля Моиза, в результате которого глава государства был убит, а его жена тяжело ранена.

Госдеп и Пентагон на основе имеющейся информации уже идентифицировали по меньшей мере шесть человек, которые могут быть причастны к убийству президента Гаити.

Об этом вчера, 22 июля, заявил на пресс-конференции в Вашингтоне пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс, как передает агентство Укринформ.

"На сегодняшний день Госдепартамент и Минобороны определили шесть человек, которые, возможно, участвовали в заговоре, такими, которые могли раньше проходить военные тренинги и получать образование по программам США во время службы в колумбийской армии", - отметил официальный представитель Госдепа.

Он также добавил, что оба американских ведомства продолжают изучать сведения о задержанных властями Гаити людей, принимали ли они участие в программах подготовки военных или полицейских, которые финансируются правительством США.

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