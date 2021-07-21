Глава МВД Монастырский рассказал о громкой аварии в Киеве

Новый глава МВД Денис Монастырский выдал свою оценку скандальному ДТП в Киеве, когда на Оболони пьяная судья Деснянского райсуда Светлана Колегаева за рулем Audi врезалась в столб и авто вынесло на тротуар.

По словам свидетелей, машина едва не задела людей, однако обошлось без жертв и пострадавших.

Денис Монастырский в своем Facebook написал, что украинские судьи должны быть образцом уважения к закону.

"Вчера Audi судьи Деснянского районного суда города Киева попала в ДТП, вылетев на тротуар. Согласно информации патрульной полиции, указанное лицо имело признаки алкогольного опьянения. Эта новость облетела СМИ и соцсети. При этом уже есть мнения, что "дело пытаются замять". Я ответственно заявляю, что "смятой" в этом деле останется только Audi после столкновения со столбом!

Для патрульной полиции не имеет значения, кто за рулем, если это нарушитель. Патрульные выполнили свой долг. Хочу верить в то, что Фемида будет судить беспристрастно и справедливо своих служителей. Перед Законом равны все!", - написал министр.