Иск в суд против СНБО и МВД подал один из причисленных Зеленским к списку "воров в законе"

В Окружной административный суд Киева поступил иск от одного из фигурантов списка "воров в законе", составленного в мае Советом нацбезопасности и обороны Украины.

Истец просит суд обязать правительство внести в СНБО предложение об исключении его фамилии из санкционного перечня.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Истцом является Аслан Ядыгар оглы Гахраманов, ответчиками - МВД, Кабинет министров и СНБО.

Иском заявитель намерен истребовать у правительства и Министерства внутренних дел подтверждающие документы об основаниях и причинах внесения предложений министерством в Кабмин, а правительством - в СНБО для включения истца в список лиц, к которым применены персональные экономические и другие санкции.

Кроме этого, истец просит ОАСК признать противоправной бездеятельность Министерства внутренних дел, которое не внесло в Кабинет министров предложения об исключении истца из указанного списка. В то же время суд просят признать противоправным и бездействие правительства по невнесению в СНБО соответствующего предложения.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по этому административному иску.