Что значат для украинской экономики договоренности по Северному потоку-2

Мы уже писали о договоренностях США и Германии по "Северному потоку-2", а также, что они означают для Украины в политическом плане.

Но есть еще один нюанс - чисто энергетический.

Транзит российского газа не только позволял Украине зарабатывать в прошлые годы $3 млрд, а после сокращения объемов прокачки - порядка $1,5 млрд в год, но и поддерживал в рабочем состоянии нашу трубу, обеспечивая нужное давление газа в том числе, для снабжения внутреннего рынка.

Поэтому главный вопрос для нашей страны - что будет с транзитом дальше. А точнее - после 2024 года, когда закончится действующий контракт.

В совместном заявлении США и Германии, полный текст которого публиковала "Страна", указано, что стороны будут лоббировать продление контракта на транзит российского газа для Украины и после 2024 года. Но особой конкретики нет, что ставит эти обещания под большой вопрос.

Также в заявлении перечислены другие пункты из "компенсационного пакета" - создание Зеленого фонда с финансированием на миллиард долларов, поддержка перехода Украины на "чистые" технологии и отказа от угля и прочее. То есть, в основном все обещания касаются зеленой энергетики, главными инвесторами в которую на сегодняшний момент являются сами европейцы. И тарифы которой являются самыми высокими среди всех видов генерации.

"Но, к примеру, "зеленых" генерирующих мощностей нам больше не нужно, за уже действующие платить нечем - тарифы у них очень дорогие", - отмечает аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Экономист Алексей Кущ добавил, что "зеленые" инициативы пойдут на пользу, в первую очередь, иностранным инвесторам, поставщикам оборудования и разного рода "консультантам".

"Идея примерно понятна - вместо транзита газа будут круглые столы и презентации по энергоэффективности", - иронизирует нардеп, экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

"Страна" разбиралась, что значат договоренности Германии и США по Северному потоку -2 для Украины.

"Мало конкретики, смешные цифры"

Мы уже публиковали полный текст совместного заявления США и Германии по "Северному потоку-2".

"Он декларативный, больше похож на меморандум, чем на конкретные договоренности. В нем мало конкретики и цифр, а те, что есть, откровенно смешные" - говори Юрий Корольчук.

Но все же общее направление - какое будущее готовят украинской ГТС и энергетике в целом, из документа вполне понятно.

Разберем более подробно основные пункты этого соглашения — что они значат для Украины.

1. Транзит газа

Так как запуск "Северного потока-2" ударит, в первую очередь, по транзиту газа, главная во всей этой истории - украинская труба. Но как раз ее в соглашении Германии и США особо и не видно. Нет четкого расклада, что мы теряем и что получим взамен, - говорит Корольчук.

В соглашении указано, что "США и Германия едины в своем убеждении: в интересах Украины и Европы, чтобы транзит газа через Украину продолжался после 2024 года. В соответствии с этим убеждением Германия обязуется использовать все доступные рычаги для обеспечения продления до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, которые должны начаться как можно скорее и не позднее 1 сентября".

То есть, до 2024 года будет действовать нынешний контракт (прокачка 40 млрд кубов в год и принцип - качай или плати. То есть, даже если транзита не будет, РФ должна будет платить нам порядка 1,4 млрд долларов в год).

В дальнейшем, после 2024 года, США и Германия, якобы, будут лоббировать для Украины новый контракт на срок еще до 10 лет.

Насколько обоснованы эти обещания?

По словам Юрия Корольчука, в соглашении нет ни конкретных объемов прокачки после 2024 года, ни суммы, которую мы в теории могли бы получать за транзит.

"Это не прописали, так как понимают, что в итоге вопрос с транзитом упирается в Россию, а она никаких соглашений не подписывала. Хотя, по логике, наши власти должны были настаивать на участии в переговорах российской стороны, ведь иначе никакой транзит нам не гарантирован", - говорит Корольчук.

Как заявили в Кремле, Россия готова обсуждать продление транзита газа через Украину, но это вопрос - исключительно экономической целесообразности. То есть, если будет высокий спрос на российский газ в Европе и хорошие цены на транзит через украинскую трубу, то почему бы и нет.

Корольчук говорит, что зеленый курс, на который нацелена Европа, будет способствовать ежегодному увеличению потребления газа в ЕС. И это позволяет рассчитывать, что украинскую трубу оставят "в деле". Возможно, наша ГТС станет резервной, но транзит, скорее всего, сохраниться. "Думаю, до 2040 года будет прокачка", — отметил Корольчук.

Такого же мнения придерживается Сергей Родлер, аналитик TeleTrade. "Газпром вполне может поддерживать объемы транзита на текущем уровне (порядка 40 млрд кубов в год), так как спрос на газ в Европе растет", - отметил эксперт.

"Вот только этих объемов недостаточно чтобы наша ГТС была в полной мере рентабельной. В свое время, когда через трубу проходило больше 100 млрд кубов в год, денег на ее модернизацию не нашлось. Сейчас же придется вкладываться с куда меньшими доходами от транзита. Это значит, что платить будет внутренний потребитель", — добавил Родлер.

Впрочем, 40 млрд кубов в год после 2024 года - это очень оптимистический сценарий.

"После 2024 года для украинской ГТС возможно создание восточноевропейского хаба с переносом узлов учета с восточных границ на западные и передачу трубы в международное управление. Но для этого нужны политические договоренности между Украиной и Россией. По этой схеме Украинская ГТС будет выставлять на торги свои мощности, а операторы, в том числе Газпром, смогут бронировать их для прокачки газа в Европу. Но объемы транзита могут снизиться с нынешних 40 млрд до 20-30 млрд. То есть, мы будем зарабатывать на трубе еще, как минимум, на 500 млн долларов меньше, чем сейчас. Этого явно недостаточно, чтобы поддерживать ГТС в рабочем состоянии", - говорит Кущ.

2. Что будет с поставками газа для украинских потребителей

После запуска Северного потока-2 возможна и следующая схема с украинским транзитом - Россия резко сократит или вообще остановит прокачку газа через нашу ГТС, перебросив объемы на новый газопровод, считают эксперты энергорынка. Но, в рамках договоренностей "Качай или плати" продолжит перечислять Украине деньга за транзит.

Что это значит? Сейчас Украина, хоть и заявляет, что не потребляет российского газа, фактически отбирает его их трубы еще на своей территории.

"При этом для отвода глаз на границе со Словакией стоит газовое кольцо, по которому гоняют газ, накручивая счетчики. Это создает видимость захода в нашу страну "импортного" газа. Но ни для кого не секрет, что он российский и ниоткуда не импортируется. При резком снижении или остановке транзита Россией нам нужно будет компенсировать дефицит для внутреннего рынка в объеме примерно 10 млрд кубов в год. И этот газ уже реально придется закупать на европейских газовых хабах, платить за его транзит и доставлять в Украину", - отмечает Алексей Кущ.

Эксперты говорят, что сейчас транзит российского газа создает в нашей трубе необходимый уровень давления для распределения ресурса для внутренних потребителей. Без такой "газовой подушки" распределения газа может резко подорожать, что взвинтит и без того высокие тарифы для украинцев.

3. Санкции против России

В соглашении отдельно прописаны предохранители на случай "агрессивных" действий России.

"Если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины, Германия примет меры на национальном уровне и потребует эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, для ограничения экспортных возможностей России в Европу в энергетическом секторе и/или в других экономически значимых секторах", - говорится в соглашении.

"То есть, вместо конкретных экономических компенсаторов нам предлагают в случае чего - санкции против России. Отчасти Украина сама подсказала Западу такое решение, ведь именно наши власти по каждому поводу настаивали на антироссийских санкциях, вместо того, чтобы переводить разговор в плоскость компенсаций. Поэтому, как бы сейчас не поступила Россия, получается, мы сможем приструнить ее только "санкциями", от которых ей, как показывает практика, ни холодно, ни жарко. Да еще и не факт, что санкции будут введены. А компенсации в деньгах Украина не получит", - прокомментировал Алексей Кущ.

4. Ограничения для Северного потока-2

В тексте соглашения также есть пункт о Третьем энергетическом пакете, который прямо запрещает "монополизацию" объектов энергетической инфраструктуры. То есть, к любой трубе должны получать доступ "альтернативные" поставщики.

Вот что говорится на этот счет с соглашении:

"Мы поддерживаем энергетическую безопасность Украины и Центральной и Восточной Европы, включая основные принципы, закрепленные в Третьем энергетическом пакете ЕС о разнообразии и безопасности поставок. Германия подчеркивает, что она будет соблюдать букву и дух Третьего энергетического пакета в отношении "Северного потока-2" под юрисдикцией ФРГ, чтобы обеспечить доступ третьих сторон. Это включает оценку любых рисков для безопасности энергоснабжения ЕС, связанных с сертификацией оператора проекта".

Что это значит?

В Третьем энергопакете прописано, что объекты энергетической инфраструктуры ЕС должны быть независимыми от компаний-поставщиков энергоресурсов. И доступ к таким объектам может предоставляться всем поставщикам, что нужно для диверсификации рисков и противодействию монополизации поставок. Таким "другим поставщикам" должно отводится до 50% мощностей.

"Но речь идет в основном о газопроводах, которые расположены на территории ЕС, и не являются экспортными. "Северный поток-2"- это экспортный трубопровод, точно также как трубопроводы, которые проходят по дну Средиземного моря и поставляют газ из Алжира и Ливии. Они не подпадают под нормы Третьего энергопакета. Ограничения может инициировать страна ЕС, на территорию которой заходит экспортный трубопровод, в данном случае Германия. Но не думаю, что она станет это делать", - говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Впрочем, к "Северному потоку-2" еще можно подобраться через ответвления - европейские газопроводы.

Несколько лет по похожему прецеденту уже шли разбирательства в судах Европы. Речь о газопроводе OPAL, который соединяет "Северный поток-1" с ГТС Центральной и Западной Европы.

С 2016 года Еврокомиссия удовлетворила заявку Европы, разрешив Газпрому использовать все мощности OPAL, без ограничений.

После чего Польша подала иск о том, что нарушаются требования Третьего энергопакета. В 2019 году суд ЕС поддержал позицию Польши. Но Германия подала аппеляцию, которую рассматривали больше года.

И только недавно, 15 июля 2021 года, суд ЕС отклонил аппеляцию Германии и ограничил мощности OPAL, доступные Газпрому, на уровне 50%.

Глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в одном из недавних интервью заявил, что этот прецедент позволяет ограничить для Газпрома и мощности другой сетки - Eugal, по которой будет транспортироваться газ с "Северного потока-2".

"Даже если "Газпром" запустит "Северный поток-2", то он все равно не сможет его задействовать на полную мощность из-за ограничений на газопроводах OPAL и Eugal", - сказал Макогон.

Правда, для этого нужно, чтобы суд ЕС еще принял аналогичное решение по газопроводу Eugal, а без него Газпром сможет обходить и уже введенные ограничения по OPAL, так как одна из ниток Eugal соединена с "Северным потоком-1".

Но, даже если такой процесс будет инициирован, на судебные разбирательства могут уйти годы.

"Есть еще один нюанс. Пока Газпром может и не задействовать на полную все мощности "Северного потока -2". Не исключено, что к заполнению трубы подключатся другие российские компании, скажем, Новатэк. То есть, никакой монополии формально уже не будет", - говорит Рябцев.

"В тексте прописано размыто. Непонятно какие "третьи компании" имеются в виду. Не исключаю, что потом последует решение регулятора ФРГ, и Газпрому разрешат эксплуатировать всю трубу", - добавил Корольчук.

5. Зеленый фонд

В качестве "бонусов" Украине предлагаются, в основном, разного рода зеленые проекты.

Главный - Зеленый фонд на миллиард евро.

"Германия обязуется создать и управлять Зеленым фондом для Украины, чтобы поддержать энергетический переход Украины, энергоэффективность и энергетическую безопасность. Германия и США будут стремиться продвигать и поддерживать инвестиции в Зеленый фонд Украины на сумму не менее 1 миллиарда долларов, в том числе от третьих сторон, таких как предприятия частного сектора. Германия внесет в фонд первоначальное пожертвование в размере не менее 175 миллионов долларов и будет работать над продлением своих обязательств в ближайшие бюджетные годы. Фонд будет продвигать использование возобновляемых источников энергии, способствовать развитию водородных технологий, повышать энергоэффективность, ускорять переход с угля и способствовать нейтрализации выбросов углерода. США планируют поддержать инициативу посредством технической помощи и политической поддержки в соответствии с целями фонда", - говорится в соглашении.

Напомним: Украина и так подписалась на зеленый курс Европы, в рамках которого обязалась сокращать вредные выбросы, постепенно отказываться от угля, закрывать шахты, а угольные ТЭС переводить на газ и т.д.

В рамках этого курса наши власти рассчитывают на финансовую помощь Европы и без привязки к "Северному потоку-2".

При этом речь идет о куда более значительных цифрах, чем миллиард долларов. "Только модернизация угольных ТЭС ДТЭК стоит порядка 4 млрд евро", - отмечает Корольчук.

Поэтому новый Зеленый фонд на миллиард эксперты называют "копеечным".

"В свое время Германия уже создавала в Украине некий фонд энергоэффективности, в который обещали влить 5 млрд долларов, затем 5 млрд гривен, а потом этот проект в вовсе застопорился. Цели нового Зеленого фонда, по крайней мере те, что прописаны в соглашении, - нечеткие и размытые. Фонд будет "продвигать использование возобновляемых источников энергии". Но зеленой генерации у нас уже и так в избытке, не может расплатиться по очень высокому "зеленому" тарифу и посадили на голодный паек весь энергорынок. Больше нам не нужно. "Повышать энергоэффективность" - как именно? Европа сбросит нам свое оборудование и заработает на нас деньги? Водородные технологии и вовсе вопрос далекого будущего. В итоге миллиард может разойтись на разного рода консультации, презентации, разработку проектов", — отмечает Корольчук.

6. Зеленые проекты

В соглашении говорится также о других проектах, по которым Украина может рассчитывать на поддержку международных партнеров.

"Германия продолжит поддерживать двусторонние энергетические проекты с Украиной, особенно в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, а также отказа от угля, включая назначение специального посланника с выделенным финансированием в размере $70 миллионов", - говорится в соглашении.

Нам также обещают "техническую помощь для интеграции Украины в европейскую энергосистему, основанную на текущей работе ЕС и Агентства США по международному развитию и в координации с ней".

Что касается угля, то пилотный проект по трансформации угольных регионов при поддержке правительства Германии в Украине уже стартовал. На реструктуризацию угольной отрасли в бюджет на этот год уже заложено больше 3 млрд гривен. Еще по столько же, согласно Бюджетной декларации на 2022-2024 годы, будут выделять в ближайшие годы.

Поэтому обещание дать еще 70 млн долларов выглядят, мягко говоря, не особо щедрыми.

"70 млн - это откровенно смешная сумма. Несколько премий Коболева", - иронизирует Корольчук.

Плюс - закрытие шахт и отказ от угля уже сейчас создают проблемы. Мы уже писали, что запасы угля на украинских ТЭС упали до рекордно низкого уровня. Украинского угля не хватает, а импортных сильно подорожал. Газ, на котором также могут работать блоки ТЭС, еще дороже - цены на него в Европе сейчас зашкаливают (а после запуска "Северного потока-2", как писалось выше, ситуация с газом может еще более ухудшиться). Это привело к тому, что на фоне нынешних тарифов на электроэнергию работа тепловой генерации попросту убыточна. А значит, что нужно повышать ценники на электроэнергию. В том числе, для населения.

"В целом же резюме по итогу заявленной "зеленой" компенсации - на ней попытаются заработать сами же американцы и европейцы - за счет получения высокого зеленого тарифа бизнесом или поставок энергоэффективного оборудования своих компаний", - подытожил Кущ.