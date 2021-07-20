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Рассмотрение ходатайства СБУ об ужесточении меры пресечения Семенченко

В Соломенском суде Киева утром в пятницу, 23 июля, началось заседание по ходатайству СБУ об изменении меры пресечения бывшему командиру батальона "Донбасс" и экс-нардепу Семену Семенченко, которого подозревают в создании частной военной компании.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Сейчас в отношении Семенченко действует мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, но следователи СБУ считают, что Семенченко может влиять на свидетелей, поэтому он подали ходатайство об изменении меры пресечения на содержание под стражей.

Сторона защиты Семенченко подала ходатайство об отводе прокурора. Судья удалился в совещательную комнату для рассмотрения данного ходатайства.

Отметим, по версии следствия, Семен Семенченко организовал работу незаконной ВЧК, а также он замешан в импорте из России продукции военного назначения.

Сам Семенченко заявляет, что обвинение следователей строится исключительно на показаниях свидетелей, которые взяли на себя всю вину за совершение предъявленных Семенченко преступлений, а самого экс-нардепа обвинили в их организации. Однако из-за сотрудничества со следствием свидетели, на основании показаний которых и обвинили Семенченко, освобождены от ответственности.

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