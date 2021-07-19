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События Сегодня, 12:4476
В Николаевской области во время учений военные обстреляли село

На полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области во время учений "Казацкая булава - 2021 ("Cossack Mace-2021") случайно обстреляли село из танков Т-64. 

В результате инцидента никто не пострадал. Однако прокуратура завела уголовное дело по факту халатного отношения к военной службе во время маневрирований.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере Южного региона.

Инцидент произошел 22 июля во время заключительной части учений.

"В ходе стрельб, которые выполняли военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы с танков Т-64 в движении, зафиксированы снаряды, которые разорвались недалеко от населённого пункта и на территории частного домохозяйства", - говорится в сообщении.

В результате обстрела никто не пострадал. Прокуратура завела уголовное дело.

"По факту халатного отношения к военной службе во время учений (ч.3 ст.425 УК) начато уголовное производство. Назначена проверка, в ходе которой виновные будут установлены и привлечены к ответственности", - добавили в прокуратуре.

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