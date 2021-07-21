Что значит перенос визита Зеленского в Вашингтон на конец лета

В Офисе президента Владимира Зеленского (ОП) наконец дождались точной даты его визита в Вашингтон. Одновременно с обнародованием договоренностей с Германией о “Северном потоке - 2” (СП-2) было заявлено, что Зе ждут в Белом доме 30 августа.

Правда, сделано это было не в очень учтивой форме - дату озвучила американская сторона, сказав, что именно в этот день ждут в Вашингтоне Зеленского. То есть выглядело это так, что Зеленского просто поставили перед фактом. Офис президента попытался отыграть этот момент, заявляя, что дату согласовывали с Киевом, но получилось не очень убедительно.

Отдельно обращает на себя внимание само число, на которое намечен визит, - 30 августа. Это более чем на месяц позже даты, которая обсуждалась ранее.

Однако американская администрация решает свои задачи. Ей выгоден конец августа и мало волнуют проблемы Зеленского. Украинский президент хотел приехать значительно раньше, чтобы вмешаться в процесс обсуждения сделки о газопроводе, которую в Киеве сочли внешнеполитическим поражением.

Но именно поэтому визит, судя по всему, и передвинули на конец августа. Заодно и показав недовольство американцев тем, как Зеленский выполняет "домашние задания" Вашингтона.

В ответ в Украине от провластных спикеров (и не только) начинается информационная волна на тему "Запад нас предал с "Северным поток" и "теперь нам надо надеяться только на свои силы".

Куда заведет Украину и Зеленского весь этот круговорот событий, анализирует “Страна”.

Псаки назвала день

Как сообщала “Страна”, в один день с публикацией заявления США и Германии по “Северному потоку-2”, в котором говорится о компенсациях Украине за газопровод в обход нее, Белый дом официально пригласил Зеленского приехать в Вашингтон.

“Президент Байден будет рад приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа 2021 года. Этот визит засвидетельствует непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях агрессии России на Донбассе и в Крыму, наше тесное сотрудничество в вопросах энергетической безопасности и поддержку усилий президента Зеленского в борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих демократических ценностях”, - заявила спикер Белого дома Джен Псаки.

Хотя еще в середине июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что визит запланирован на конец июля. В начале июля издание “Зеркало недели” сообщило со ссылкой на источники в посольстве, что рабочая дата - 26 июля, однако американская администрация заинтересована в “оттягивании” приезда Зеленского.

Причин якобы было две. Во-первых, Белый дом поглощен выводом американских войск из Афганистана и сейчас, мол не до переговоров с Зеленским. Во-вторых, администрация Байдена не хотела, чтобы украинский президент во время визита обсуждал в широком кругу конгрессменов и сенаторов готовящуюся сделку по СП-2 с немцами, планы официального Киева на НАТО и вообще темы гарантий безопасности от США.

Потом американцы, по неофициальной информации, вообще перестали “привязывать” визит к июле, чем дали понять, что он переносится на какое-то время.

По всей видимости, в ответ на недовольство Офиса президента стали звучать заверения, что Байден и Зе точно встретятся летом. Об этом, в частности, заявил новый временный поверенный США в Киеве Джордж Кент.

Прогнозы, однако, шли вкупе с "домашним заданием" для украинской власти. Как писала "Страна", госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил план работы для команды Зеленского, состоящий из пяти пунктов. Там и судебная реформа (прежде всего, внедрение контроля Запада над отбором судей), и избрание лояльных американцам руководителей НАБУ и САП, и "перезагрузка" СБУ, и сохранение влияния подконтрольных Западу набсоветов на госпредриятиях.

Отдельным пунктом шел вопрос с Игорем Коломойским. Его озвучило американское посольство, заявив, что у украинской власти есть все необходимые рычаги, чтоб расследовать уголовные дела против олигарха.

Зе-команда не спешила с выполнением всех этих требований Запада, из-за чего прозападное лобби "активистов" обвиняло Банковую в саботаже.

Эксперты "Страны" допускали, что игры американцев с датой визита, их постоянные намеки о переносе могли быть инструментом давления, как и "замораживание" новых траншей МВФ, на украинскую власть.

На Банковой, однако, решили, что лучше пошантажировать сближением с Китаем и "разворотом на Восток".

В конце концов дату согласовали и объявили в один день со сделкой по СП-2, что само по себе было крайне примечательным. И, косвенно указывало, на взаимосвязь этих двух событий.

Конгресс на каникулах

Похоже, фактор политических каникул в США, захватывающих конец лета, а также ситуация с "Северным потоком-2" действительно повлияли на выбор даты командой Байдена.

Конгресс не работает с 7 августа по 20 сентября, и полноценно обсудить тему газопровода с членами обеих палат у украинской делегации не получится. “Такая дата визита, конечно, ограничит количество контактов Зеленского в американском депутатском корпусе”, - комментирует политолог Руслан Бортник “Стране”.

В Конгрессе утверждение даты не прошло без внимания. Группа конгрессменов, которая выступала против "Северного потока-2" призвала Байдена изменить дату визита президента Украины, чтобы “провести надлежащий диалог” с ним. Конкретно республиканцы обвиняют Белый дом в создании помех для общения Зе с Конгрессом, вооружившись все той же антироссийской риторикой, с которой была демократы атаковали предыдущего президента Дональда Трампа.

“Президент Зеленский не сможет привлечь членов Конгресса, которые на двухпартийной основе противостоят капитуляции Байдена перед Путиным по “Северному потоку - 2. Должно быть, просто совпадение”, - с иронией написал сенатор от Республиканской партии Том Круз в своем микроблоге в Твиттере.

Напомним, что Тед Круз и ряд других конгрессменов обвиняют Байдена в "зраде" по поводу "Северного потока-2" и требовали не заключать сделки, а ввести санкции, чтоб остановить его достройку.

“Если отчеты и детали сделки верны, это станет геополитической победой для Путина на несколько поколений вперед и катастрофой для США и наших союзников. Джо Байден бросил вызов законам США и полностью сдался президенту России. Мы всегда знали, что Байден в постели с Путиным, а теперь они обнимаются”, - написал Круз еще до оглашения сделки по газопроводу.

Чтоб избежать возможности давления со стороны противников сделки Белый дом, видимо, и перенес дату визита на конец августа. Когда конгрессмены будут в отпуске, а газопровод уже построят и любые санкции станут против него бессмысленными.

Вилка для Зеленского

В такой ситуации Зеленский оказывается в довольно тяжелом положении.

Как уже писала "Страна", окончание строительства "Северного потока-2" может дать старт кампании со стороны Порошенко и прочих противников президента "справа" по поводу того, что дипломатия Зеленского провалилась, а он показал свою некомпетентность.

“И соглашение по “Северному потоку”, и дата визита, намеренно отодвинутого как можно дальше, отразятся негативно на президенте. Все это знаки ухудшения отношений между Зе-командой и руководством США и ЕС. Последние с одной стороны показывают, что не оставят Украину без поддержки, но с другой - отношение западных элит бьет по позициям Зеленского внутри страны, которому теперь придется отбиваться от нападок”, - комментирует политолог Бортник.

Судя по тональности заявлений представителей власти (сам Зеленский до момента публикации никак не прокомментировал ни “газовую сделку”, ни дату будущего визита), они возлагают ответственность за невыгодное для Украины развитие событий на западных партнеров. Хотя, как писала “Страна”, американцы по неофициальным каналам просили украинскую власть не усердствовать с критикой, чтобы не усугублять отношения с Конгрессом. А это, как уже сказано, происходит.

Что, в свою очередь, может еще более ухудшить отношение американцев к украинской власти.

В ответ последние могут еще более затормозить выполнение "домашнего задания", которое поставил Вашингтон.

Как сообщил "Стране" источник, близкий к Офису президента, в информационное поле уже забрасывается идея о "предательстве Запада" и о том, необходимо ли выполнять теперь вообще то, что требуют США.

"Помимо официальных заявлений, выдержанных в критическом ключе в отношении сделки США и ЕС, ведется параллельно еще две кампании. Причем со взаимоисключающими тезисами. Одна кампания, к которой подключилась часть "соросят", отрабатывает тему, что сделка Байдена и Путина в целом неплохая для Украины в нынешних условиях. Мол, зрады нет никакой. Другая же кампания проводит мысль, что Запад нас предал, а потому нет смысла выполнять его условия, а нужно расчитывать только на свои силы. Не уверен, что последний тезис выльется в какой-то открытый саботаж требований Вашингтона. Но, таким образом, пытаются создать переговорную позицию, чтоб выбить у американцев какие-то преференции за "зраду" по "Северному потоку-2". Большие, чем те сомнительные бонусы, которые содержатся в соглашении Германии и США. Хотя, естественно, реакция Белого дома на такой шантаж может быть прямо противоположной и отношение к Зеленскому еще более ухудшится", - говорит источник.

Как в таких условиях пройдет визит президента Украины в Вашингтон можно только догадываться.