Открытие летней Олимпиады в Токио. Онлайн-трансляция церемонии

В пятницу, 23 июля, в 14:00 открывается летняя Олимпиада в Токио. Как и Евро-2020, она должна была состояться в прошлом году, но из-за карантина и пандемии коронавируса ее отложили на год.

Теперь мы предлагаем в онлайн режиме следить за зрелищной церемонией открытия игр, которую в СМИ заранее назвали "одной из самых странных", в частности из-за того, что парад пройдет перед пустыми трибунами, но вся зрелищная часть останется без изменений.

В Украине прямую телетрансляцию можно посмотреть на телеканале UA Перший прямо вот здесь.

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Что происходит в Токио

14:14 Участники церемонии открытия на поле - в антикоронавирусных масках, закрывающих нос и рот.

14:13 На стадионе торжественно появились президента МОК Томас Бах и император Японии Нарухито

14:12 Спортсменом может быть каждый, даже дома.

14:11 Танец-открытие сопровождает эффектное цветовое шоу.

14:07 Сейчас на стадионе идет красивая церемония открытия.

14:06 Начался салют!

13:58 Считанные минуты до начала! Скоро всё начнется!

13:54 Власти Филиппин, когда-то бывших японской колонией, в связи с опасностью распространения штамма COVID-19 "дельта" ужесточают ограничительные меры. В числе прочего они обязали миллионы детей в возрасте от пяти до 17 лет не выходить из дома

13:53 На внешнем ярусе стадиона, где пройдет открытие Олимпиады-2020 (2021) заметно небольшое число людей, ускоренно идущих на трибуны. Вероятно это VIP-гости (всего около 800 человек, в том числе и наши), спортсмены или менее вероятно, опаздывающий персонал. Менее чем через 10 минут всё начнется!

13:45 Теперь эмоциональный женский голос сменился на не менее эмоциональный мужской, ритмично повторяющий несколько одних и тех же фраз.

13:42 Церемония открытия Олимпиады в Японии будет достаточно скромной и экономной. Главной знаменитостью будет император Японии Нарухито.

13:38 В Японии сейчас около 8 вечера. У стадиона в Токио, где будет проходить церемония открытия, громко звучит женский голос. Судя по всему, это спортивные лозунги и приветствия на японском.

По традиции, первой на парад выйдет сборная Греции, страна-родительница олимпийских игр. Последней выйдет Япония, как принимающая сторона. Кстати, из-за скандала с допинг-пробами, которые тянутся еще с Сочинской Олимпиады, сборная России будет идти не под флагами страны, а под нейтральным белым флагом с эмблемой Олимпийского комитета России.

Чем должна удивить церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио

Парад пройдет перед пустыми трибунами. При этом телезрители увидят всю запланированную программу: знаменосцев, фейерверки и т.д.

Флаг Украины на церемонии открытия будут нести олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.

Программа держится в секрете, известно, что называется шоу United by Emotion (Объединенные эмоциями). С одной стороны от Японии ждут чего-то эдакого, с другой - в Стране восходящего солнца решили не тратить много денег на организацию.

После прохода сборных всех стран со знаменами спортсмены, тренеры и официальные лица примут присягу, после чего олимпийские Игры будут считаться открытыми. Объявить об этом должен император Японии Нарухито.

Кстати, это уже четвертые Олимпийски игры, которые принимает Япония. Ранее они проходили в Токио (1964), в Саппоро (1972) и в Нагано (1998).

Карантинные особенности Олимпиады в Японии

Игры проходят в режиме усиленного контроля. На 60-тысячном стадионе за соревнованиями смогут наблюдать всего 10 тысяч зрителей и то преимущественно с японскими паспортами. А если в разгар игр в Японии вдруг ухудшится эпидситуация, то Олимпиада пройдет без зрителей на стадионах.

Спортсмены, а это порядка 12 500 человек, также соблюдают осторожность, ведь заболевших отстраняют от гонки за медалями. Из-за этого, например, сборная США по спортивной гимнастике отказалась жить в Олимпийской деревне в Токио. Там решили подстраховаться и на время Игр поселиться в отеле.

Строгие условия ждут и журналистов, которые большую часть времени вынуждены будут провести в "олимпийской деревне", а их прямые контакты сведут до минимума, что не очень интересно.