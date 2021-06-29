Неизбежность нового локдауна в Украине признали в Минздраве

В Украине осенью ожидается рост заболеваемости Covid-19, а штамм коронавируса "Дельта" уже проник в страну. Поэтому введение нового жесткого карантина неизбежно, это лишь вопрос времени.

Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

"Коронавирус не исчезает. Украина регистрирует на своей территории штамм "Дельта". Уже почти сто стран отчитываются, что "Дельта" вызывает большие и быстрые вспышки на территории государств", - сказал Кузин.

При этом врач-реаниматолог из Израиля Борис Брыль считает, что Украину эта вспышка тоже коснется. В стране полностью вакцинировано от коронавируса лишь 4% населения, также недостаточным для остановки пандемии является количество переболевших ковидом.

В Минздраве прогнозируют, что из-за новой волны коронавируса в Украине снова придется ввести строжайший карантин.

"В красную зону, я уверен, мы точно вернемся. Это лишь вопрос времени", - заявил Кузин.

При этом, по его мнению, мощность третьей волны будет зависеть от количества вакцинированных, поэтому стоит вакцинироваться сейчас, чтобы к осени иметь иммунитет.

По его словам, в Минздраве хотят до конца лета пройти критическую точку - привить десять миллионов прививок. Для этого могут открыть пункты вакцинации в аптеках и даже в торговых центрах.