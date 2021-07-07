Против крупного российского интернет-магазина Wildberries и его учредителей санкции ввел Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 июля "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в отношении шести физических лиц.
Указ под номером №304/2021 23 июля появился на сайте главы государства.
Согласно решению СНБО, санкции сроком на три года вводятся, в частности, в отношении Татьяны Бакальчук и Владислава Бакальчука, соучредителей крупного российского интернет-магазина "Wildberries".
Он также работает и в Украине.
Ещё под ограничения попали:
- директор этой же фирмы Андрей Ревяшко;
- руководитель ее книжного направления Алексей Кузменко;
- гражданин Франции и основатель некоммерческой организации "Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции" Жераль-Юбер Файяр;
- проживающая в Донецке уроженка Франции, сотрудница Международного пресс-центра Doni Неан Кристель.
Что касается компаний, то помимо "Вайлдберриз" под санкции СНБО также попали несколько организаций, связанных с "ДНР" и "администрацией" Крыма.