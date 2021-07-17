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События Сегодня, 21:5844
Как и почему Германия побуждает Киев согласиться на "формулу Штайнмайера"

После соглашения по "Северному потоку - 2" Германия добавила "зрады" и внезапно потребовала от Украины внести в законодательство "формулу Штайнмайера".

Это один из базовых пунктов для исполнения Минских соглашений по Донбассу. Он говорит о том, что Украина должна дать "ДНР" и "ЛНР" особый статус в первый же день выборов, которые там должны состояться в соответствии с "Минском-2".

Причем произойти это должно еще до передачи Украины контроля над границей.

Разработал схему бывший глава МИД Германии, а ныне - президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

Украина согласилась на эту формулу еще осенью 2019 года, а потом ее подтвердил сам Зеленский по итогам саммита с Путиным, Меркель и Макроном в Париже. Но с тех пор Украина ее так и не имплементировала. 

В последние дни немцы на самом высшем уровне уже дважды напомнили об этом.

С чем это связано - разбиралась "Страна"

О чем "формула Штайнмайера" и почему ее не принимают?

Текст формулы подписал представитель Украины Леонид Кучма на заседании Трехсторонней контактной группы 1 октября 2019 года. Документ состоит из трех пунктов:

1. Украина принимает специальный закон, по которому в ОРДЛО пройдут выборы. За ними будут наблюдать представители ОБСЕ. 

2. В 20:00 в день проведения выборов вступает в силу закон об особом статусе Донбасса. Пока на временной основе.

3. После того как ОБСЕ опубликует доклад о том, состоялись ли выборы и отвечают ли они демократическим стандартам, - особый статус начинает действовать на постоянной основе.

В формуле ничего не говорится о том, когда все это происходит - до передачи границы Украине или после. Как и о дате выборов. Но если опираться на Минские соглашения, то, конечно, - до передачи границы. Иного порядка в документально согласованной форме не существует в природе.

Согласно "Минску-2" передача контроля над границей начинается на следующий день после проведения выборов, а заканчивается после внесения изменений в Конституцию.

"Формула Штайнмайера" в этом смысле "Минска-2" не подменяет, а дополняет. Увязывая по хронологии вопрос выборов и предоставления особого статуса. 

Украина в коммюнике Парижской встречи за подписью Зеленского обязалась имплементировать эту формулу в законодательство. 

Технически это значит, что нужно принять закон, где будет оговорен механизм выборов на территориях ОРДЛО. Дальше нужно сделать в нем увязку с уже принятым законом об особом статусе Донбасса - на базе "формулы Штайнмайера". 

Однако с реализацией обещаний не сложилось. Еще с октября 2019 года в Киеве начал регулярно собираться "Штайнмайер-майдан" из националистов и сторонников Порошенко. 

Они дали понять, что без стычек и митингов принять необходимый для формулы закон не позволят. 

Бороться за свои предвыборные обещания установить мир Зеленский не стал. И на встречу с Путиным поехал уже опутанный "красными линиями", после чего саммит закончился на минорной ноте. Затем прогресс по Донбассу остановился. А в 2020 году Рада постановила, что выборы пройдут лишь после полной деоккупации и возврата Украине границы.

После чего Россия обвинила Зеленского в срыве соглашений Парижского саммита. 

Постановление это действует до сих пор. И Европа, которая выступает посредником в конфликте, в общем-то закрывала на это глаза. Но в последние дни от Германии послышалась другая риторика. 

Что заявили немцы и почему

Вчера МИД Германии выпустил заявление, посвященное годовщине перемирия на Донбассе, которое заключили прошлым летом. 

Перечислив там то, что требуется от России и сепаратистов, Берлин заявил: "Украина также должна выполнить свои обязательства, такие как перенос так называемой формулы Штайнмайера в украинское законодательство".

Это можно было бы счесть ритуальной фразой, но за несколько дней до этого, на встрече Зеленского и Меркель, канцлер тоже упомянула о формуле. 

"Нам нужна имплементация так называемой формулы Штайнмайера в украинском законодательстве. Мы хотим добиться, чтобы в этих регионах были проведены выборы", - заявила она. 

То есть имплементация формулы, которую уже почти три года игнорирует Киев, беспокоит Германию. Причем оба раза тезис прозвучал в те дни, когда шли плотные переговоры по "Северному потоку - 2". 

Но как этот вопрос увязан с газопроводом?

Учитывая, что в Киеве вряд ли займутся формулой после предложений Берлина (и это уже дал понять советник Ермака Алексей Арестович), это напоминание в устах Меркель скорее было вызвано настойчивостью Киева по вопросу компенсаций за "Северный поток - 2". 

Иными словами, в ответ на упреки Зеленского по поводу газопровода и разговоры о том, что Россия, мол, после его запуска нападет на Украину, Берлин отвечает: вы сами не делаете ничего для урегулирования с Россией. Даже "формулу Штайнмайера", как обещали, не хотите принимать. 

Это одно предположение. 

В Сети также звучит мнение, что Германия увязывает будущую помощь Украине с газом с тем, как она исполнит свою часть Минских соглашений.

Напомним, Берлин взял на себя обязательства договориться с Россией по поводу продления транзитного контракта через Украину. Но понятно, что без доброй воли РФ исполнить это обещание нельзя. Поэтому не исключено, что одним из условий Москвы для продления контракта станет продвижение на минском треке. Чем уже сейчас, судя по риторике, занялась Германия. 

Германия отдаст пас Вашингтону

То есть на новый призыв немцев вернуться к формуле мало бы кто в Украине обратил внимание, если бы не заключенное соглашение о СП-2 между США и Германией. На заявление немецкого МИДа теперь многие смотрят через призму сделки, считая даже ее следствием. 

Народный депутат прошлых созывов Виктор Чумак допускает, что дело может быть не только в Минских соглашениях, но и в компенсации за СП-2.

“Во всех западных посольствах, и в немецком тоже, очень хорошо знают, что имплементация формулы Штайнмайера в украинское законодательство - это выход за “красные линии”, начертанные украинским обществом, это высокая вероятность социальных протестов, это еще большая обида на союзников за пренебрежение нашей безопасностью. Тогда для чего это заявление (немецкого МИДа- Ред)? Переложить ответственность за невозможность выполнения Минских соглашений на Украину и снять с себя обязательство гарантировать безопасность и компенсационные механизмы за СП-2?” - задается вопросами экс-нардеп Чумак в своем посте в Фейсбуке.

Народный депутат от “Слуги народа” (СН) Александр Качура говорит о “разных настроениях” насчет "формулы Штайнмайера" в его фракции, составляющей монобольшинство в Раде. Он считает, что “авторитета президента Зеленского” хватит на то, чтобы переломить настроения в пользу голосования за формулу, хотя пока об этом никто не ведет разговор. “Мы будем решать в диалоге с президентом. Возможно, нужно убеждать и другие фракции. В любом случае это двустороннее движение. Нет смысла говорить о голосовании, если противоположная сторона отказывается решать гуманитарные вопросы, о которых уже столько сказано. Это и допуск Красного креста на оккупированную территорию, и открытие КППВ с той стороны на линии разграничения и т.д”, - говорит нардеп Качура “Стране”.

В свою очередь политолог Михаил Погребинский сомневается, что без давления Вашингтона Киев займется имплементацией "формулы Штайнмайера". “Только совместными усилиями Зеленского и американского посольства можно провести это решение”, - комментирует Погребинский “Стране”. 

Он допускает, что после заключения сделки по СП-2 США будут активнее включаться в дело реализации Минских соглашений. 

“Договоренность с немцами делает Байдена заинтересованным в разрешении конфликта на Донбассе. Ему нужно выглядеть победителем, но он станет таковым, если Украина и “Газпром” заключат новый контракт на транзит после 2024 года. А при нынешнем противостоянии вероятность заключения договора низкая: только в случае острой необходимости в увеличении транзита газа на нужды Европы. И это толкает американскую администрацию содействовать урегулированию”, - полагает Погребинский.

Берлин же предлагает начать с малого - имплементации формулы своего экс-главы МИД.

“Для Берлина включение "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство - знаковый момент. Без нее немцы не будут бороться за украинский транзит. А Минские соглашение - это залог стабилизации Украины (и отхода России). И если кто-то в Киеве против стабилизации, значит они против транзита”, - говорит политолог Руслан Бортник “Стране”.

Фактор возможных новых протестов радикалов несомненно имеет значение, однако, по мнению эксперта, тут все в руках США, которые имеют рычаги влияния на противников “Минска”.

“Если Вашингтон окажет давление, скажем, на Петра Порошенко и другие силы, которые могут предать протестам размах за счет своих ресурсов, акции не наберут должной силы. Без политической поддержки, денег и медиа эти протесты не разрастаются, и власть их быстро купирует”, - комментирует Бортник.

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Теги: news, новости, Украина, формула, штайнмайер, 7dniv, 7dnivinfo  
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