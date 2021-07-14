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События Сегодня, 22:0053
В ЕС отреагировали на расследование о поставках немецких фильтров в Крым

Евросоюз может начать расследование после информации журналистов о поставках оборудования в оккупированный Крым.

В Европейской комиссии в ответ на запрос "Радио Свобода" заявили, что страна-член ЕС должна сама нести ответственность за соблюдением санкций.

"Комиссия внимательно следит за любыми достоверными сообщениями о нарушениях, которые появляются в СМИ и оценивает информацию перед тем, как принять решение о том, чтобы довести этот вопрос к сведению национальных органов власти", — заявила спикер Еврокомиссии по вопросам конкуренции Арианна Подеста.

Она добавила, что каждая страна, входящая в Евросоюз, самостоятельно должна придерживаться санкционной политики. Еврокомиссия может инициировать расследование из-за невыполнения обязательств. Они находятся в контакте с национальными органами власти касательно подобных расследований.

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Теги: news, новости, Украина, ЕС, Крым, фильтры, 7dniv, 7dnivinfo  
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