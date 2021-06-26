 

ЕСПЧ отказал России в ее жалобе против Украины, но лишь частично

События Сегодня, 22:0147
ЕСПЧ отказал России в ее жалобе против Украины, но лишь частично

Речь идет о требованиях России отменить "ограничения на использование русского языка" в Украине и "полностью прекратить водную блокаду Крыма".

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал межгосударственную жалобу России против Украины на нарушение нашей страной Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ). Об этом сообщила пресс-служба суда.

Там отметили, что российское правительство направило жалобу 22 июля в соответствии со статьей 33 ЕКПЧ. Речь идет о первой межгосударственной жалобе, которую когда-либо подавала Россия, и она зарегистрирована под номером 36958/21.

По мнению РФ, Украина нарушила статьи 2 (право на жизнь), 3 (запрещение пыток), 5 (право на свободу и безопасность), 8 (право на уважение частной и семейной жизни), 10 (свобода выражения мнения), 13 (право на эффективное средство правовой защиты), 14 (запрет дискриминации), а также ряд других положений ЕКПЧ.

В то же время, как пишет ТАСС, суд отказал России в применении обеспечительных мер к Украине. Среди таких мер — "отмена ограничений на использование русскоязычным населением родного языка в школах, СМИ и интернете", а также "требование в отношении Киева полностью прекратить водную блокаду Крыма". В суде сочли это невозможным, поскольку ситуация не сопряжена с риском нанесения невосполнимого ущерба.

Всего у России десять "претензий" в отношении нашей страны:

  • "гибель людей во время событий Революции Достоинства, в частности во время пожаров в Доме профсоюзов в Одессе и во время проведения анитеррористической операции на Донбассе";
  • "подавление свободы слова и политические преследования";
  • "дискриминация русскоговорящих и вытеснение русского языка из публичной сферы";
  • "дискриминация предприятий РФ";
  • "гибель людей и уничтожение их собственности из-за обстрелов Вооруженных сил Украины";
  • "недопуск жителей Донбасса к участию в выборах в центральные органы власти";
  • "блокирование Северо-Крымского канала, который является основным источником пресной воды для жителей Крыма";
  • "нападения на посольства и консульства РФ";
  • "катастрофа MH-17";
  • "отказ предоставить российским следственным органам необходимую правовую помощь в расследовании преступлений".

Следует отметить, что Украина 19 февраля подала в ЕСПЧ девятый иск против России – Киев обвинил Москву в "целенаправленных операциях по убийству оппонентов". 

Первая жалоба Украины в ЕСПЧ была зарегистрирована 13 марта 2014 года. В ней Киев обвинял Москву в том, что Россия "взяла под свой контроль Крымский полуостров". В январе 2021 года ЕСПЧ признал эту жалобу частично приемлемой, окончательное решение по ней будет принято позже.

Напомним, что Украина подала целый ряд исков против РФ за агрессию и оккупацию Крыма. В ЕСПЧ также подали иск за задержание украинских моряков в Керченском проливе.

Россия – единственная страна Совета Европы, где законодательно (с 2015 года) установлено право властей не исполнять решение ЕСПЧ. По состоянию на сентябрь 2018 года из 2380 постановлений ЕСПЧ против России власти исполнили только 608.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, ЕСПЧ, 7dniv, 7dnivinfo, Россия  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

В День крымскотатарского флага Украина призвала усилить международное давление на Россию
В День крымскотатарского флага Украина призвала усилить международное давление на Россию
26-июн-2021, 18:33
В ЕСПЧ по поводу уголовного дела против себя обратился Медведчук
В ЕСПЧ по поводу уголовного дела против себя обратился Медведчук
15-июн-2021, 14:08
Подать на Киев в международный суд из-за прекращения поставок воды на полуостров хотят в Крыму
Подать на Киев в международный суд из-за прекращения поставок воды на полуостров хотят в Крыму
7-июн-2021, 15:55
Власть прислушаться к мнению ООН и вернуть трансляцию оппозиционных каналов призвала ОПЗЖ
Власть прислушаться к мнению ООН и вернуть трансляцию оппозиционных каналов призвала ОПЗЖ
3-июн-2021, 18:41
Ноту протеста Украине из-за
Ноту протеста Украине из-за "сжигания Кремля" в Киеве направил МИД России
28-мая-2021, 16:30

Последние новости

22:05
События
Турция впервые поставила на экспорт дрон-камикадзе "Kargu", способный работать в рое
22:03
События
В США появится целый пул энергетического оружия
22:01
События
ЕСПЧ отказал России в ее жалобе против Украины, но лишь частично
22:00
События
В ЕС отреагировали на расследование о поставках немецких фильтров в Крым
21:58
События
Как и почему Германия побуждает Киев согласиться на "формулу Штайнмайера"
21:56
События
Коммунальный коллапс в Украине при переходе квартир на индивидуальное отопление обещают в "Нафтогазе"
21:54
События
Против крупного российского интернет-магазина Wildberries и его учредителей санкции ввел Зеленский
21:52
Политика
Депутат ОПЗЖ предложил принять закон о "правильных решениях" президента
20:37
События
Кент обсудил с Петром Порошенко стандарты добродетели
20:35
События
В Днепре 81-летний пьяный рецидивист изрезал ножом 64-летнего мужчину в доме престарелых
19:04
События
Перед назначением на пост главы МВД Монастырский потратил на утилизацию машины 140 тысяч гривен
18:27
События
Использование вакцины Moderna для подростков от 12 лет одобрил ЕС
18:21
События
Что известно о новом главе украинской разведки Александре Литвиненко
15:37
События
Неизбежность нового локдауна в Украине признали в Минздраве
15:36
События
Открытие летней Олимпиады в Токио. Онлайн-трансляция церемонии
14:04
События
Что значит перенос визита Зеленского в Вашингтон на конец лета
12:58
События
Границы для украинцев открыли Франция и Швеция
12:44
События
В Николаевской области во время учений военные обстреляли село
12:42
События
Рассмотрение ходатайства СБУ об ужесточении меры пресечения Семенченко
11:02
События
Что значат для украинской экономики договоренности по Северному потоку-2

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 июля 20212131
Рудик объяснила, зачем она уклонялась от вопроса о своем американском гражданстве1819
Зрители "Сватов" возмутились переводом сериала на украинский873
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 июля 2021685
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 июля 2021654
Козак назвал вступление в НАТО суверенным правом Украины, но Россия "разъяснит последствия"523
На 21 июля синоптик обещает Украине сильные ливни, грозы и град507

Досуг

Омоложение лица после 40 без операции? С помощью SMAS-лифтинга - возможно!
Омоложение лица после 40 без операции? С помощью SMAS-лифтинга - возможно!
С возрастом ткани человеческого тела теряют эластичность и упругость. На них воздействует гравитация. В результате кожа обвисает, расплывается овал лица, появляются признаки старения.
Сегодня, 22:3020
Годовой тариф на газ для населения
Годовой тариф на газ для населения
Цена на газ в Украине действует без учета стоимости на транспортировку голубого топлива по газораспределительной системе страны.
Сегодня, 22:2831
Суть проектного менеджмента для тех, кто хочет записаться на курсы
Суть проектного менеджмента для тех, кто хочет записаться на курсы
Под менеджментом понимают совокупность знаний и методов, которые применяются для оптимального управления процессом реализации проекта. Что здесь подразумевается под проектом?
Сегодня, 18:2362
Эпиляция александритовым лазером: почему это лучший вариант
Эпиляция александритовым лазером: почему это лучший вариант
Благодаря современным технологиям такая популярная и востребованная косметологическая услуга, как эпиляция, стала более комфортной, эффективной и, главное, абсолютно безболезненной.
Сегодня, 14:1193
Тонер или тоник: в чем разница и как правильно использовать
Тонер или тоник: в чем разница и как правильно использовать
Современный косметический рынок настолько разнообразен, что порой бывает непросто разобраться, что из себя представляет то или иное средство и для чего оно предназначено.
Сегодня, 14:0987
Тонкости вывоза строительных отходов
Тонкости вывоза строительных отходов
Ремонт, строительство, демонтаж или реставрация зданий — это горы мусора и ненужных отходов. Весь этот хлам практически безопасен для окружающих, но, тем не менее, требует специальной утилизации. Этого требуют городские власти наряду с санитарными нормами.
Сегодня, 09:0992

События

Турция впервые поставила на экспорт дрон-камикадзе "Kargu", способный работать в рое
Турция впервые поставила на экспорт дрон-камикадзе "Kargu", способный работать в рое
Барражирующий снаряд способен разгоняться до скорости в 120 км/ч, объединяясь в группы до 20 дронов.
Сегодня, 22:0549
В США появится целый пул энергетического оружия
В США появится целый пул энергетического оружия
Поля боя в будущих войнах будут выглядеть как в фантастической литературе, но для этого нужно серьезно продвинуться в науке и технологиях, — утверждают исследователи.
Сегодня, 22:0348
ЕСПЧ отказал России в ее жалобе против Украины, но лишь частично
ЕСПЧ отказал России в ее жалобе против Украины, но лишь частично
Речь идет о требованиях России отменить "ограничения на использование русского языка" в Украине и "полностью прекратить водную блокаду Крыма".
Сегодня, 22:0148
В ЕС отреагировали на расследование о поставках немецких фильтров в Крым
В ЕС отреагировали на расследование о поставках немецких фильтров в Крым
Евросоюз может начать расследование после информации журналистов о поставках оборудования в оккупированный Крым.
Сегодня, 22:0054
Как и почему Германия побуждает Киев согласиться на "формулу Штайнмайера"
Как и почему Германия побуждает Киев согласиться на "формулу Штайнмайера"
После соглашения по "Северному потоку - 2" Германия добавила "зрады" и внезапно потребовала от Украины внести в законодательство "формулу Штайнмайера".
Сегодня, 21:5845
Коммунальный коллапс в Украине при переходе квартир на индивидуальное отопление обещают в "Нафтогазе"
Коммунальный коллапс в Украине при переходе квартир на индивидуальное отопление обещают в "Нафтогазе"
Массовый переход жителей Украины с централизованного отопления многоквартирных домов на индивидуальное в каждую квартиру отдельно с помощью газовых котлов либо электрических радиаторов - в перспективе может привести к коммунальному коллапсу из-за перегрузки газовых и электрических сетей.
Сегодня, 21:5645
7 Днів