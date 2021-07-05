 

В США появится целый пул энергетического оружия

События Сегодня, 22:0348
В США появится целый пул энергетического оружия

Поля боя в будущих войнах будут выглядеть как в фантастической литературе, но для этого нужно серьезно продвинуться в науке и технологиях, — утверждают исследователи.

Исследовательская лаборатория ВВС в Киртланде опубликовала анализ инвестиций Минобороны в технологии направленной энергии (DE) Direcrted Energy Futures 2060. В нем делается прогноз о том, каким будет вооружение через 40 лет, и что может появиться в США. Об этом пишет милитари отдел издания The Drive.

Изучая текущее положение дел, исследователи пришли к выводу, что мир достиг переломного момента в разработке оружия направленного действия. В США может появиться полноценное силовое поле, которые будет создаваться несколькими уровнями защиты.

Под силовым полем подразумевается создание многоуровневой системы обороны от ракет, беспилотников и прочего вооружения. Для этого могут быть задействованы лазерные лучи, уничтожающие цели, а также электромагнитные системы.

"Это не совсем звездные войны, но мы приближаемся к этому. К 2060 году мы можем прогнозировать, что системы DE станут более эффективными, и эта идея силового поля включает в себя методы уничтожения и других угроз, например, ядерных", — говорит главный научный сотрудник лаборатории Джереми Мюррей-Крезана в пресс-релизе к отчету.

Но для создания подобного вооружения нужно будет достичь серьезного научно-технического прогресса.

На данный момент в армии США уже есть корабельные и наземные системы защиты направленной энергии. Однако они действуют достаточно локально и против небольших и относительно несложных целей.

Как пишут в издании, сейчас идея создания силовых полей выглядит как полет фантазии, но 100 лет назад и полет в воздухе казался безумной идеей. При этом большая часть разработок в направлении энергетического вооружения засекречены. Если технологическое развитие достигнет того уровня, о котором пишут исследователи, то поле боя в войнах будущего будут выглядеть как в научной фантастике.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, США, энергетическое, вооружение, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Минобороны Великобритании разрабатывает новое оружие
Минобороны Великобритании разрабатывает новое оружие
5-июл-2021, 12:53
Путин анонсировал усиление российской армии новым оружием
Путин анонсировал усиление российской армии новым оружием
28-июн-2021, 16:57
Что произойдет если изменить орбиту Луны рассказали ученые
Что произойдет если изменить орбиту Луны рассказали ученые
11-июн-2021, 18:42
Главный генетик США заявил об отсутствии доказательств создания коронавируса в Ухане
Главный генетик США заявил об отсутствии доказательств создания коронавируса в Ухане
3-июн-2021, 09:36
Доказательства создания коронавируса в китайской лаборатории нашли исследователи
Доказательства создания коронавируса в китайской лаборатории нашли исследователи
29-мая-2021, 21:03

Последние новости

22:05
События
Турция впервые поставила на экспорт дрон-камикадзе "Kargu", способный работать в рое
22:03
События
В США появится целый пул энергетического оружия
22:01
События
ЕСПЧ отказал России в ее жалобе против Украины, но лишь частично
22:00
События
В ЕС отреагировали на расследование о поставках немецких фильтров в Крым
21:58
События
Как и почему Германия побуждает Киев согласиться на "формулу Штайнмайера"
21:56
События
Коммунальный коллапс в Украине при переходе квартир на индивидуальное отопление обещают в "Нафтогазе"
21:54
События
Против крупного российского интернет-магазина Wildberries и его учредителей санкции ввел Зеленский
21:52
Политика
Депутат ОПЗЖ предложил принять закон о "правильных решениях" президента
20:37
События
Кент обсудил с Петром Порошенко стандарты добродетели
20:35
События
В Днепре 81-летний пьяный рецидивист изрезал ножом 64-летнего мужчину в доме престарелых
19:04
События
Перед назначением на пост главы МВД Монастырский потратил на утилизацию машины 140 тысяч гривен
18:27
События
Использование вакцины Moderna для подростков от 12 лет одобрил ЕС
18:21
События
Что известно о новом главе украинской разведки Александре Литвиненко
15:37
События
Неизбежность нового локдауна в Украине признали в Минздраве
15:36
События
Открытие летней Олимпиады в Токио. Онлайн-трансляция церемонии
14:04
События
Что значит перенос визита Зеленского в Вашингтон на конец лета
12:58
События
Границы для украинцев открыли Франция и Швеция
12:44
События
В Николаевской области во время учений военные обстреляли село
12:42
События
Рассмотрение ходатайства СБУ об ужесточении меры пресечения Семенченко
11:02
События
Что значат для украинской экономики договоренности по Северному потоку-2

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 июля 20212131
Рудик объяснила, зачем она уклонялась от вопроса о своем американском гражданстве1819
Зрители "Сватов" возмутились переводом сериала на украинский873
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 июля 2021685
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 июля 2021654
Козак назвал вступление в НАТО суверенным правом Украины, но Россия "разъяснит последствия"523
На 21 июля синоптик обещает Украине сильные ливни, грозы и град507

Досуг

Омоложение лица после 40 без операции? С помощью SMAS-лифтинга - возможно!
Омоложение лица после 40 без операции? С помощью SMAS-лифтинга - возможно!
С возрастом ткани человеческого тела теряют эластичность и упругость. На них воздействует гравитация. В результате кожа обвисает, расплывается овал лица, появляются признаки старения.
Сегодня, 22:3020
Годовой тариф на газ для населения
Годовой тариф на газ для населения
Цена на газ в Украине действует без учета стоимости на транспортировку голубого топлива по газораспределительной системе страны.
Сегодня, 22:2831
Суть проектного менеджмента для тех, кто хочет записаться на курсы
Суть проектного менеджмента для тех, кто хочет записаться на курсы
Под менеджментом понимают совокупность знаний и методов, которые применяются для оптимального управления процессом реализации проекта. Что здесь подразумевается под проектом?
Сегодня, 18:2362
Эпиляция александритовым лазером: почему это лучший вариант
Эпиляция александритовым лазером: почему это лучший вариант
Благодаря современным технологиям такая популярная и востребованная косметологическая услуга, как эпиляция, стала более комфортной, эффективной и, главное, абсолютно безболезненной.
Сегодня, 14:1193
Тонер или тоник: в чем разница и как правильно использовать
Тонер или тоник: в чем разница и как правильно использовать
Современный косметический рынок настолько разнообразен, что порой бывает непросто разобраться, что из себя представляет то или иное средство и для чего оно предназначено.
Сегодня, 14:0987
Тонкости вывоза строительных отходов
Тонкости вывоза строительных отходов
Ремонт, строительство, демонтаж или реставрация зданий — это горы мусора и ненужных отходов. Весь этот хлам практически безопасен для окружающих, но, тем не менее, требует специальной утилизации. Этого требуют городские власти наряду с санитарными нормами.
Сегодня, 09:0992

События

Турция впервые поставила на экспорт дрон-камикадзе "Kargu", способный работать в рое
Турция впервые поставила на экспорт дрон-камикадзе "Kargu", способный работать в рое
Барражирующий снаряд способен разгоняться до скорости в 120 км/ч, объединяясь в группы до 20 дронов.
Сегодня, 22:0549
В США появится целый пул энергетического оружия
В США появится целый пул энергетического оружия
Поля боя в будущих войнах будут выглядеть как в фантастической литературе, но для этого нужно серьезно продвинуться в науке и технологиях, — утверждают исследователи.
Сегодня, 22:0349
ЕСПЧ отказал России в ее жалобе против Украины, но лишь частично
ЕСПЧ отказал России в ее жалобе против Украины, но лишь частично
Речь идет о требованиях России отменить "ограничения на использование русского языка" в Украине и "полностью прекратить водную блокаду Крыма".
Сегодня, 22:0148
В ЕС отреагировали на расследование о поставках немецких фильтров в Крым
В ЕС отреагировали на расследование о поставках немецких фильтров в Крым
Евросоюз может начать расследование после информации журналистов о поставках оборудования в оккупированный Крым.
Сегодня, 22:0054
Как и почему Германия побуждает Киев согласиться на "формулу Штайнмайера"
Как и почему Германия побуждает Киев согласиться на "формулу Штайнмайера"
После соглашения по "Северному потоку - 2" Германия добавила "зрады" и внезапно потребовала от Украины внести в законодательство "формулу Штайнмайера".
Сегодня, 21:5845
Коммунальный коллапс в Украине при переходе квартир на индивидуальное отопление обещают в "Нафтогазе"
Коммунальный коллапс в Украине при переходе квартир на индивидуальное отопление обещают в "Нафтогазе"
Массовый переход жителей Украины с централизованного отопления многоквартирных домов на индивидуальное в каждую квартиру отдельно с помощью газовых котлов либо электрических радиаторов - в перспективе может привести к коммунальному коллапсу из-за перегрузки газовых и электрических сетей.
Сегодня, 21:5645
7 Днів