 

Почему опасно быстро ездить по отремонтированной дороге зоны отчуждения объяснили в Чернобыльском заповеднике

События Сегодня, 08:4021
Почему опасно быстро ездить по отремонтированной дороге зоны отчуждения объяснили в Чернобыльском заповеднике

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике объяснили, почему важно соблюдать ограничения скорости на дорогах зоны отчуждения и понимать дорожный знак "Дикие животные".

Пост на эту тему пресс-служба организации опубликовала в Фейсбуке.

Как объяснили в заповеднике, в апреле на его территории сделали капитальный ремонт дорог Дитятки - Чернобыль и Чернобыль - ЧАЭС. У многих водителей возникает соблазн ехать по новому ровному дорожному покрытию с большой скоростью.

Однако нужно помнить, что заповедная территория - место обитания многих диких животных. В том числе - достаточно больших, чтобы стать причиной ДТП, которое может привести к человеческим жертвам.

Поэтому следует быть очень внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения, резюмировали в заповеднике.

Публикацию сопровождают фото лошадей Пржевальского, разгуливающих прямо по новому полотну.

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Теги: news, новости, Украина, Чернобыльский, заповедник, 7dniv, 7dnivinfo  
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