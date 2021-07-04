Больной коронавирусом певице МакSим стало лучше

В состоянии российской певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, заметно улучшение. Ей предстоят восстановление и реабилитация.

Об этом 23 июля написала в Инстаграм представитель артистки Маргарита Соколова.

По словам Соколовой, сама она лежит на обследовании в одной больнице вместе с Мариной, поэтому дает информацию из первых рук.

"У Марины есть улучшения. Занимается ею звездный состав докторов. Отличные условия. Суперсовременное оборудование. Нет никакого сомнения, что все будет хорошо. Да, есть проблемы с лёгкими - они есть у всех, кто перенёс воспаление легких. Да, есть сбои в организме - при таком тяжёлом течении заболевания это неизбежно. Организм сильно ослаб, конечно да. Конечно, болезнь может вносить свои поправки, но то, что мы двигаемся в сторону улучшения, а не ухудшения - это на сегодняшний день факт", - говорится в посте.

Соколова добавила, что восстановление певицы скорее всего будет очень длительным. И заверила, что все необходимые лекарственные препараты есть у Марины в нужном количестве и самые лучшие.