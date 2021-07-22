Анализы проб крови, взятых в Ухане до первого случая заражения коронавирусом сделают в Китае

Китайские специалисты намерены проанализировать образцы крови из города Ухань за период, предшествовавший официальному выявлению первого случая инфицирования человека коронавирусом COVID-19.

Официально это произошло 8 декабря 2019 года. О планах таких тестов сообщает South China Morning Post.

Журналисты добавляют, что по правилам, изучение проб может начаться лишь по истечении двухгодичного периода их хранения. Кроме того, ответственный товарищ Лян Ваньнянь не сообщил, будут ли проходить подобные исследования в других частях Китая.