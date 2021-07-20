Блогер Юрий Хованский написал письмо с извинениями за песню о "Норд-Осте"

Российский блогер Юрий Хованский, которого обвинили в оправдании терроризма за песню с восхвалением бойни на спектакле "Норд-Ост", извинился за содеянное.

Письмо с извинениями, направленное Хованским из СИЗО, опубликовал во "ВКонтакте" его друг блогер Мэддисон (Илья Давыдов).

"В данный момент я нахожусь в следственном изоляторе и не могу принести извинения на своем канале лично. Но я через друзей хочу разместить в публичном пространстве свои извинения. Я понимаю, что моя песня отвратительна и не имеет оправдания. Эта песня - моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было. Я приношу всем свои глубочайшие извинение за то, что спел эту песню", - говорится в письме.

31-летний Хованский - видеоблогер, на его YouTube-канал подписаны 4,4 миллиона человек. В 2019 году его назначили помощником депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова.