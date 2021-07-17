В Киеве у здания МИД паслись козы

В Киеве горожане заметили двух коз, пасущихся на газоне у здания Министерства иностранных дел Украины, которое расположено на Михайловской площади.

Снимок с животными опубликовал на своей странице в Фейсбуке член Совета Национального банка Украины Василий Горбаль.

"Этих овец надо отлить в бронзе", - подписал фото автор поста.

Комментаторы ринулись исправлять его, замечая, что на фото козы, а не овцы.

"Не настоящий вы аграрий… овец с козами путаете", - написал один из них.

"Судя по многочисленным комментариям, обычный городской житель легко определяет разницу между овцами и козами, но в бронзе мне видятся овцы. Художник так видит!" - пошутил в ответ Горбаль.

Снимок также стал объектом многочисленных шпилек.

"Сейчас в тренде бараны", "Это презентация книги Мендель?", "Просто клерки вышли на обед", - острили пользователи соцсети.