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События Сегодня, 10:5454
В Чернигове обнаружили грубые нарушения хранения Pfizer

В Чернигове местный активист проверил пункты вакцинации после публикаций "Страны" о нарушении температурных режимов при транспортировке вакцины Pfizer.

Оказалось, что в Чернигове - явные проблемы с хранением этого препарата. Размороженную вакцину в Чернигове используют и на следующий день, хотя по инструкции ее нужно вколоть пациенту в течение 6 часов. К условиям хранения препаратов тоже есть вопросы.

Рейд по пунктам вакцинации в Чернигове устроил местный активист Виталий Пацук. Он рассказал "Стране" подробности своего эксперимента.

Используя тепловизор, он измерил температурные показатели хранения вакцин от Covid-19 в нескольких пунктах вакцинации по городу.

"Как таковой "рейд" я не планировал совершать. Все произошло благодаря моим знакомым, которые знают, что у меня есть тепловизор - я покупал его ещё год назад. Они решили ко мне обратиться с просьбой проверить, как в Чернигове хранят вакцины", - поделился он.

За два дня эксперимента активист обнаружил, что в четырёх из пяти проверенных Виталием пунктов вакцинации нарушается температурный режим по хранению вакцин.

Так, позавчера активист приехал в пункт вакцинации, размещенный в школе №7.

"Увидел ржавый холодильник, бесперебойника нету. На термометре показывало более 10 градусов. Тепловизор показал +13,5 градусов по Цельсию. Медперсонал заверил, что эту вакцину, которая выше 8 градусов, на следующий день уколют первым, кто придет в пункт вакцинации. И что при такой температуре она может храниться не более 6 часов. Однако до следующего дня оставалось ещё целых 9 часов", - рассказал активист.

То есть, медперсонал открыто признался активистам в том, что собирается колоть людям испорченную вакцину.

В других пунктах вакцинации Виталий Пацук увидел, что препарат Pfizer хранится при 15-16 градусах по Цельсию. Тогда как по инструкции температура хранения уже разведённой вакцины — от +2 до +8 градусов, и использовать препарат можно лишь в течение шести часов.

При этом в каждом пункте вакцинации, которые посетил Виталий Пацук, условия хранения вакцин были разными.

Так, например, в некоторых точках были ржавые холодильники, или же препараты находились в термобоксах, а внутри вообще не было прибора, следящего за температурой. В одном из пунктов вакцину Pfizer хранили в термосумке, хотя рядом стоял холодильник.

"Меня очень удивляет, что условия во всех пунктах разные. Как можно так долго держать температуру выше 8 и еще и колоть людей этой вакциной на следующий день - не знаю", - возмущён активист.

Сегодня Виталий Пацук проверил ещё два пункта вакцинации (30-я черниговская школа и ТРЦ "Голливуд"), там температура хранения вакцин соответствовала норме.

"Возможно, о моих проверках предупредили руководство, но в обеих точках показатели не превышают нормы, то есть находятся в пределах от +2 до +8 градусов. В моих планах осталось ещё три пункта вакцинации по Чернигову", - рассказал он "Стране".

По словам Виталия, ржавое оборудование – меньшее, на что стоит жаловаться. Так, например, в одном из пунктов активист обнаружил, что термометр находился не рядом с препаратами, а непосредственно на хладагенте.

"В любом случае нужно следить за температурным режимом при хранении вакцины, причём не простым термометром, которым измеряют температуру воздуха. В одной из точек, например, я даже видел, что термометр лежал на хладагенте. Соответственно, он показывал ложную температуру", - говорит Виталий Пацук.

Он утверждает, что в пунктах вакцинации, размещённых в школах, часто не хватает оборудования для правильного хранения препаратов.

"В 33 школе мне рассказывали, что им предоставили такой холодильник, что было стыдно выставлять вакцину — я их понимаю. Кроме этого, в школах, в отличие от торговых центров, на момент отключения электричества нет систем бесперебойного питания", - рассказывает он "Стране".

Виталий Пацук считает, что нарушение температурных условий хранения вакцин от Covid-19 в Чернигове произошло из-за наплевательского отношения со стороны руководства пунктов вакцинации и властей.

"Мягко говоря, результаты проверок привели меня в шок. Нарушения в организационных моментах руководства или подрядных организаций значительно повлияли на работу точек вакцинации. Это неправильное отношение руководства и МОЗ не только к медикам, но и к желающим вакцинироваться. При этом я считаю, что вакцинироваться необходимо - отказываться от этого на 100% будет лишним. Но не совсем правильно вакцинироваться препаратом, который хранится при +15 градусах", - подытожил он.

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Теги: news, новости, Украина, pfizer, 7dniv, 7dnivinfo  
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