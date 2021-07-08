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События Сегодня, 11:2161
Пограничники помогли освободить заробитчан Галичины, которых эксплуатировали на нелегальной фабрике в Испании

Сотрудники Госпогранслужбы Украины поучаствовали в операции по ликвидации масштабного подпольного производства сигарет в ЕС. Ее проводили сотрудники правоохранительных органов Испании и Португалии в сотрудничестве с Европейским управлением по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества OLAF, Евроюстом, а также компетентными органами Румынии и Словакии.

Об этом сообщает пресс-служба ГПС Украины.

"Во время операции на Пиренеях провели 125 обысков, обнаружили нелегальное производство, где эксплуатировали украинцев, изъяли сырье и 11,5 млн евро", - говорится в сообщении.

В частности, сотрудники ГПСУ ранее обнаружили, что выходцы с постсоветского пространства вербовали на нелегальное производство в ЕС жителей Львовщины, которые имеют опыт работы на табачной фабрике. Информация от украинских пограничников помогла разоблачить трансграничную преступную группировку.

В ходе операции ALECRIN с 22 мая по 16 июля в Испании и Португалии задержали 29 человек, среди которых граждане Испании, Португалии, Болгарии, а также украинец. Во время активных мероприятий изъяли сигареты, сырье и средства для их нелегального производства, а также 7 единиц огнестрельного оружия и технику.

Непосредственно в Испании провели 28 обысков и 27 арестов, изъяли 15 млн сигарет и 50,5 тонны табака. В Муниципалитете Мансанарес обнаружили подпольную линию по производству сигарет, на которой нелегально эксплуатировали 12 граждан Украины. Еще одна линия была обнаружена на этапе монтирования.

В Португалии проведено 97 обысков и 2 ареста, изъято 2 млн сигарет и 6 центнеров сырья. В ГПСУ напомнили, что при содействии оперативных сотрудников Госпогранслужбы коллеги из ЕС уже неоднократно выявляли преступную деятельность, ориентированную на производство сигарет.

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