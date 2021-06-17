 

В ближайшие недели назначить посла в Украине обещают в Белом доме

События Сегодня, 12:4848
В ближайшие недели назначить посла в Украине обещают в Белом доме

Заместитель помощника Государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что администрация президента США Джо Байдена назначит кандидатуру посла в Украине в ближайшие недели.

Об этом он рассказал в интервью "Суспильному".

"Мы сейчас в процессе отбора посла, это приоритет администрации Байдена - первая волна назначений послов будет включать Украину. ...Поэтому я уверен, что в ближайшие недели Белый дом объявит квалифицированного кандидата", - сказал он.

Также Кент отметил, что в конце каденции бывшего президента США без американских послов было около 80 стран.

"Во многих из этих стран – политические назначенцы, в Украине же традиционно работали дипломаты с опытом во внешней политике", - добавил он.

Уточним, что последним послом США в Украине была Мари Йованович. Ее освободили от должности в мае 2019 года. При этом Трамп обвинил Йованович в том, что она противодействует его политике. С тех пор постоянного представителя США у нас не было. Только временные поверенные.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Белый, Дом, посол, 7dniv, 7dnivinfo, США  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Кент обсудил с Петром Порошенко стандарты добродетели
Кент обсудил с Петром Порошенко стандарты добродетели
Вчера, 20:37
Трамп раскритиковал встречу в Женеве
Трамп раскритиковал встречу в Женеве
17-июн-2021, 09:51
Вернуть послов в Москву и Вашингтон Путин договорился с Байденом
Вернуть послов в Москву и Вашингтон Путин договорился с Байденом
16-июн-2021, 20:14
Зачем Байден зовет Зеленского в Вашингтон
Зачем Байден зовет Зеленского в Вашингтон
8-июн-2021, 09:56
Доступ к электронной почте Юрия Луценко по делу против Джулиани получила американская прокуратура
Доступ к электронной почте Юрия Луценко по делу против Джулиани получила американская прокуратура
26-мая-2021, 08:54

Последние новости

13:28
События
Будут ли повышены тарифы на электричество для населения с 1 августа. 4 сценария
12:50
События
В мире Украина на четвертом месте по объему экспорта сельхозпродуктов в ЕС
12:48
События
В ближайшие недели назначить посла в Украине обещают в Белом доме
11:21
События
Пограничники помогли освободить заробитчан Галичины, которых эксплуатировали на нелегальной фабрике в Испании
10:54
События
В Чернигове обнаружили грубые нарушения хранения Pfizer
10:51
События
В Киеве у здания МИД паслись козы
10:42
События
Блогер Юрий Хованский написал письмо с извинениями за песню о "Норд-Осте"
10:19
События
Психолого-лингвистическую экспертизу по делу о пропаганде наркотиков против Юрия Дудя назначил
09:59
События
Анализы проб крови, взятых в Ухане до первого случая заражения коронавирусом сделают в Китае
08:42
События
Больной коронавирусом певице МакSим стало лучше
08:40
События
Почему опасно быстро ездить по отремонтированной дороге зоны отчуждения объяснили в Чернобыльском заповеднике
08:32
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 июля 2021
Вчера, 2021-07-23
22:05
События
Турция впервые поставила на экспорт дрон-камикадзе "Kargu", способный работать в рое
22:03
События
В США появится целый пул энергетического оружия
22:01
События
ЕСПЧ отказал России в ее жалобе против Украины, но лишь частично
22:00
События
В ЕС отреагировали на расследование о поставках немецких фильтров в Крым
21:58
События
Как и почему Германия побуждает Киев согласиться на "формулу Штайнмайера"
21:56
События
Коммунальный коллапс в Украине при переходе квартир на индивидуальное отопление обещают в "Нафтогазе"
21:54
События
Против крупного российского интернет-магазина Wildberries и его учредителей санкции ввел Зеленский
21:52
Политика
Депутат ОПЗЖ предложил принять закон о "правильных решениях" президента

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 июля 20212563
Рудик объяснила, зачем она уклонялась от вопроса о своем американском гражданстве1875
Зрители "Сватов" возмутились переводом сериала на украинский941
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 июля 2021821
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 июля 2021803
Перед назначением на пост главы МВД Монастырский потратил на утилизацию машины 140 тысяч гривен714
Козак назвал вступление в НАТО суверенным правом Украины, но Россия "разъяснит последствия"629

Досуг

Омоложение лица после 40 без операции? С помощью SMAS-лифтинга - возможно!
Омоложение лица после 40 без операции? С помощью SMAS-лифтинга - возможно!
С возрастом ткани человеческого тела теряют эластичность и упругость. На них воздействует гравитация. В результате кожа обвисает, расплывается овал лица, появляются признаки старения.
Вчера, 22:30133
Годовой тариф на газ для населения
Годовой тариф на газ для населения
Цена на газ в Украине действует без учета стоимости на транспортировку голубого топлива по газораспределительной системе страны.
Вчера, 22:28301
Суть проектного менеджмента для тех, кто хочет записаться на курсы
Суть проектного менеджмента для тех, кто хочет записаться на курсы
Под менеджментом понимают совокупность знаний и методов, которые применяются для оптимального управления процессом реализации проекта. Что здесь подразумевается под проектом?
Вчера, 18:2396
Эпиляция александритовым лазером: почему это лучший вариант
Эпиляция александритовым лазером: почему это лучший вариант
Благодаря современным технологиям такая популярная и востребованная косметологическая услуга, как эпиляция, стала более комфортной, эффективной и, главное, абсолютно безболезненной.
Вчера, 14:11127
Тонер или тоник: в чем разница и как правильно использовать
Тонер или тоник: в чем разница и как правильно использовать
Современный косметический рынок настолько разнообразен, что порой бывает непросто разобраться, что из себя представляет то или иное средство и для чего оно предназначено.
Вчера, 14:09131
Тонкости вывоза строительных отходов
Тонкости вывоза строительных отходов
Ремонт, строительство, демонтаж или реставрация зданий — это горы мусора и ненужных отходов. Весь этот хлам практически безопасен для окружающих, но, тем не менее, требует специальной утилизации. Этого требуют городские власти наряду с санитарными нормами.
Вчера, 09:09121

События

Будут ли повышены тарифы на электричество для населения с 1 августа. 4 сценария
Будут ли повышены тарифы на электричество для населения с 1 августа. 4 сценария
Уже писали о кризисе на украинском рынке электроэнергии. Запасы угля на ТЭС резко снизились, часть блоков остановилась, и это при том, что в жару потребление электроэнергии выросло.
Сегодня, 13:2836
В мире Украина на четвертом месте по объему экспорта сельхозпродуктов в ЕС
В мире Украина на четвертом месте по объему экспорта сельхозпродуктов в ЕС
Украина заняла четвертое место по объемам экспорта в Евросоюз товаров сельскохозяйственного производства в период с января по апрель 2021 года.
Сегодня, 12:5048
В ближайшие недели назначить посла в Украине обещают в Белом доме
В ближайшие недели назначить посла в Украине обещают в Белом доме
Заместитель помощника Государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что администрация президента США Джо Байдена назначит кандидатуру посла в Украине в ближайшие недели.
Сегодня, 12:4849
Пограничники помогли освободить заробитчан Галичины, которых эксплуатировали на нелегальной фабрике в Испании
Пограничники помогли освободить заробитчан Галичины, которых эксплуатировали на нелегальной фабрике в Испании
Сотрудники Госпогранслужбы Украины поучаствовали в операции по ликвидации масштабного подпольного производства сигарет в ЕС.
Сегодня, 11:2162
В Чернигове обнаружили грубые нарушения хранения Pfizer
В Чернигове обнаружили грубые нарушения хранения Pfizer
В Чернигове местный активист проверил пункты вакцинации после публикаций "Страны" о нарушении температурных режимов при транспортировке вакцины Pfizer.
Сегодня, 10:5456
В Киеве у здания МИД паслись козы
В Киеве у здания МИД паслись козы
В Киеве горожане заметили двух коз, пасущихся на газоне у здания Министерства иностранных дел Украины, которое расположено на Михайловской площади.
Сегодня, 10:5178
7 Днів