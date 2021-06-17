В ближайшие недели назначить посла в Украине обещают в Белом доме

Заместитель помощника Государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что администрация президента США Джо Байдена назначит кандидатуру посла в Украине в ближайшие недели.

Об этом он рассказал в интервью "Суспильному".

"Мы сейчас в процессе отбора посла, это приоритет администрации Байдена - первая волна назначений послов будет включать Украину. ...Поэтому я уверен, что в ближайшие недели Белый дом объявит квалифицированного кандидата", - сказал он.

Также Кент отметил, что в конце каденции бывшего президента США без американских послов было около 80 стран.

"Во многих из этих стран – политические назначенцы, в Украине же традиционно работали дипломаты с опытом во внешней политике", - добавил он.

Уточним, что последним послом США в Украине была Мари Йованович. Ее освободили от должности в мае 2019 года. При этом Трамп обвинил Йованович в том, что она противодействует его политике. С тех пор постоянного представителя США у нас не было. Только временные поверенные.