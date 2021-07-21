Будут ли повышены тарифы на электричество для населения с 1 августа. 4 сценария

Уже писали о кризисе на украинском рынке электроэнергии. Запасы угля на ТЭС резко снизились, часть блоков остановилась, и это при том, что в жару потребление электроэнергии выросло. По сути, Украина оказалась перед угрозой дефицита электроэнергии и в шаге - от веерных отключений.

Причин несколько. Уголь и газ дорожают, а цены на электроэнергию на рынке на сутки вперед из-за массовых спекуляций, наоборот, падают. Что делает генерацию на ТЭС убыточной.

На этом фоне обострился вопрос тарифов для населения. Напомним: ПСО (фиксированные цены) на электроэнергию для для населения должны были отменить еще с 1 июля. И фактически перевести людей на рыночные цены. Но в последний момент Кабмин отложил непопулярное решение до 1 августа. И это при том, что уже на тот момент в правительстве рассматривали несколько сценариев повышения ценников для населения, о которых "Страна" подробно писала.

Между тем, до очередной даты "Ч" осталось всего десять дней. И появились новые варианты по тарифам для населения. Они очень полярные - от "ничего не будет, ПСО и дальше продлят" до "тариф по рынку, как для промышленности" (а это до 4 гривен за киловатт, при том, что сейчас украинцы покупают электроэнергию по 1,68 гривны). Есть еще некие усредненные сценарии, когда ПСО сохраняется, но не полностью, а тарифы будут зависеть от объемов потребления. Для тех, кто сжигает мало электричества, ценники могут даже снизится, а для тех, кто потребляет много - счетчики включат на полную.

От того, какой вариант в итоге выберут власти, зависят не только тарифы на электроэнергию.

Отмена ПСО по электроэнергии коснется не только населения, но и коммунальщиков, в частности, производителей тепла для бытовых потребителей. Поэтому рикошетом новые тарифы на электроэнергию ударят по ценникам на тепло, которые и так будут расти, как минимум, на 30% из-за подорожания газа", - говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Разбирались, какие есть сценарии по тарифам на электроэнергию для населения с 1 августа.

Два сценария: больше потребляешь - больше платишь

Мы уже писали, какие сценарии по ценам на электроэнергию обсуждались в Кабмине.

Собственно, все они актуальны и сейчас, но с небольшими изменениями.

Как и ранее тариф хотят привязать к объемам потребления.

Всех бытовых потребителей предлагается разбить на категории, в зависимости от того, сколько электроэнергии они потребляют в месяц:

До 100 киловатт

От 100 до 200 киловатт

От 200 до 300 киловатт

До 500-600 киловатт и более

Но, если еще в июне для первой категории - потребляющей до 100 киловатт в месяц - обсуждался вариант снижения ценника до 90 копеек за киловатт, то теперь таких о таком дешевом тарифе уже не говорят. Минимум другой - 1-1,2 гривны за киловатт, - говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

Аналитик Института стратегических исследованию Юрий Корольчук говорит, что "минимумы" сейчас обсуждаются самые разные - от 90 копеек до 1,3 гривен. И на каком в итоге остановятся власти - вопрос пока открытый.

Вот обновленные сценарии повышения тарифов для населения

Первый сценарий.

При потреблении до 100 киловатт в месяц = 1-1,2 гривна за киловатт

До 200 киловатт - 1,68 гривен за киловатт (то есть, остается действующий ценник)

До 300 киловатт - 2,4 гривны за киловатт

До 500 киловатт и больше - 3,5 гривны за киловатт

Второй сценарий.

При потреблении до 100 киловатт - 1-1,2 гривны за киловатт

До 300 киловатт - 2,4 гривны за киловатт

До 500 киловатт — 3,5 гривен

При этом из обсуждаемых вариантов пропал третий сценарий, о котором говорили ранее - когда для всех, вне зависимости от объемов потребления, повышают тарифы с нынешних 1,68 гривен до 2,5 гривен за киловатт.

Стоит отметить, что описанные выше варианты направлены на то, чтобы снизить тарифы для социально незащищенных категорий населения. Ведь сжигать менее 100 киловатт в месяц сегодня может лишь семья, где немного бытовой техники и электроники.

По словам Геннадия Рябцева, такой подход поясняется попытками властей не допустить увеличение армии субсидиантов. "Уже сейчас в Минфине опасаются роста числа «ходоков» за субсидиями, потому идут просчеты по этим вариантам. Какой из них окажется более выгодным для бюджета", - говорит наш источник, близкий к Кабмину.

Но основная масса украинцев потребляет в месяц до 300 киловатт. И, по обеим сценариям, люди будут платить по 2,4 гривны за киловатт. То есть, 720 гривен в месяц вместо нынешних 504 гривен.

По электроотоплению есть вариант сохранения льготного тарифа в 1 гривну. Но не на 3 тысячи киловатт, как сейчас, а только на 800 киловатт, за остальные нужно будет платить по 2,4 гривны.

"Мы не отказываемся от той базовой модели, о которой говорили раньше. Настаиваем на дифференцированном подходе: для уязвимых потребителей будет одна цена, для условно богатых, потребляющих больше, – другая", – подтвердил министр энергетики Герман Галущенко.

Третий сценарий: тариф "как для промышленности"

Но обсуждаются и другие сценарии.

Один из них - полностью отпустить тариф для населения, сделав его рыночным.

НКРЭ прогнозирует, что такой тариф будет в пределах 2,5-3 гривен за киловатт. В этих расчетах в качестве индикатива взяли усредненную цену на рынке на сутки вперед плюс тариф на передачу, распределение, поставку. Этот тариф регулятор назвал полностью экономически обоснованным на сегодняшний день.

Правда, в разных регионах ценники могут отличаться, так как разная стоимость доставки. Скажем, если в Киевской, Днепропетровской областях тариф может колебаться от 2,5 до 3 гривен, то в Ивано-Франковской или Луганской от будет выше - 3,7 -4 гривны за киловатт.

По-сути, такие рыночные тарифы означают реализацию одной из главный страшилок последних лет - что цены для населения сравняют с ценами для промышленности.

Впрочем, фиксированной цены для промышленности сейчас нет. "Тарифы для небытовых потребителей определяются на рынке двухсторонних договоров и зависят от многих составляющих, в том числе, объемов потребления, личных договоренностей с поставщиками и пр. Некоторые компании платят за электроэнергию ниже себестоимости и намного дешевле, чем население. Но большинство - 3-4 гривны", - говорит Рябцев.

"Промышленность платит по договорам, есть рынок на сутки вперед, есть прямые договора. Потому тарифы могут быть и 1 грн, и 4 грн все зависит от ситуации на рынке", - добавил Олег Попенко.

"По состоянию на сейчас, когда спекулянты "уронили" ценники на рынке на сутки вперед (в отдельные дни стоимость киловатта проседала до рекордно низких отметок, 11 копеек за киловатт без учета передачи и распределения. Для сравнения: "Энергоатом" поставляет населению электричество по 15 копеек за киловатт, что с расходами на поставку составляет 1,68 гривен), цены "как для промышленности" вполне вменяемые. Но никто не знает, что будет завтра. Ведь рынок, тем более такой "дикий" как у нас - это постоянные ценовые качели. А с учетом резкого подорожания угля и газа, наверняка, повысятся и ценники на электроэнергию. Ведь иначе генерация для ТЭС попросту теряет смысл. И до какой планки могут взлететь ценники, никто не знает. В любом случае они могут оказаться вовсе не такими, как планируют власти", - говорит Рябцев.

Расчеты регулятора по ценниках в 2,5-3 гривен не учитывали повышательных тенденций на рынках угля и газа. В реальности же, при нынешних расценках на энергоресурсы, тариф может взлететь и до 4-5 гривен.

Четвертый сценарий: отложить на потом

Еще один сценарий, который обсуждают власти - "заморозить" ситуацию еще, как минимум, на несколько месяцев, а то и до следующего года. То есть, сохранить действующее ПСО с ценником в 1,68 гривен за киловатт.

"Как минимум, хотят развести во времени повышение тарифов на электроэнергию и начало отопительного сезона. Дело в том, что отмена ПСО, если она будет, или же повышение тарифов по ПСО, ударят не только по населению, но и по коммунальщикам. Последние уже и так заявили, что будут повышать тарифы на отопление из-за роста стоимости газа. Но в тарифе на отопление есть также доля электроэнергии. Поэтому ее подорожание еще больше накрутит ценники на тепло и горячую воду", - говорит Рябцев.

Тепловики рассказали "Стране", что повышение цен на электроэнергию может дать еще плюс 5-10% к тарифам на отопление. То есть, если ранее заявляли, что отопление подорожает в среднем на 30-40% (а в некоторых городах - до 70%), то с дорогим электричеством это будет рост платежки уже на 40-50%, а в отдельных населенных пунктах на рекордные 80%.

"Повышение тарифов на электроэнергию для населения сейчас - это чисто политическое решение. Думаю, власти постараются его максимально оттянуть, вплоть до конца следующего отопительного сезона. Но этого может и не произойти, в частности, из-за кризиса на рынке электроэнергии и усугубление финансовых проблем по расчетам с инвесторами в зеленую энергетику", — подытожил Юрий Корольчук.