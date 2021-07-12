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События Сегодня, 16:3751
Начальника угрозыска в Ставрополе расстрелял киллер

В российском Ставрополе сегодня, 24 июля, произошло очередное громкое ЧП. Неизвестные открыли огонь по начальнику уголовного розыска одного из отделов полиции города. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в полиции. 

Сейчас правоохранители России ищут двух подозреваемых. Начальник УГРО был поначалу госпитализирован с огнестрельным ранением, однако медикам не удалось его спасти. 

По данным Телеграм-канала Baza, был убит некий Руслан Абовян. 

"По предварительным данным, непосредственный убийца ждал свою жертву возле его дома и напал, когда тот подъехал на машине", - сообщает платформа.

Как видно на записи, которая появилась в сети, киллер в маске и перчатках вышел из кустов к машине полицейского и выпустил в него всю обойму. После чего  злоумышленник скрылся на легковом автомобиле.

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