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Как получить Международное свидетельство о вакцинации у семейного врача

В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что все, кто получил две дозы вакцины от коронавируса, могут получить Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 у своего семейного врача.

При этом бланк можно распечатать даже дома. 

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, разместив ссылку на бланк "Ковидного паспорта". 

Как указано в сообщении, врач или пациент могут самостоятельно распечатать бланк Международного свидетельства на обычной белой бумаге формата А4. Свидетельство необходимо будет заполнить на английском и украинском языках. В самом бланке указано, что его также можно заполнить на французском: допускается заполнение или в печатном виде или вручную. При заверении его у врача пациенту необходимо иметь при себе загранпаспорт, чтобы его данные были правильно внесены в документ о вакцинации.

"Ваше имя латиницей должно быть записано так, как и в паспорте", - напоминает Минздрав.

После получения свидетельства нужно убедиться, что на нем стоит официальный штамп медицинского учреждения и подпись семейного врача. В МОЗ напомнили, что этот документ действует только при использовании вакцины или других профилактических средств, одобренных Всемирной организацией здравоохранения.

В самом свидетельстве уточняется, что оно должно быть подписано собственноручно врачом или уполномоченным медицинским работником, осуществляющим надзор за вакцинацией. Подпись этого врача не может считаться заменой официальной печати учреждения здравоохранения. Документ будет считаться недействительным, если в него были внесены какие-либо изменения и дополнения, а также если  есть незаполненные графы.

Срок действия свидетельства истекает в тот день, когда истекает срок действия введенной вакцины.

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Теги: news, новости, Украина, Вакцинация, 7dniv, 7dnivinfo  
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