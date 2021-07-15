Украинцам пересчитают субсидии и радикально их урежут. Что предлагает Минсоцполитики

Украинцам урежут субсидии. В Минсоцполитики предлагают отменить прошлогоднее решение Кабмина о повышении социальных норм потребления коммунальных услуг на 50%. Напомним: тогда нормы пересмотрели на волне коронавируса, решив скрасить карантинные будни украинцев дополнительными объемами электроэнергии, газа и горячей воды, которые включили в субсидии.

Социальные нормы непосредственно влияют на размер субсидии. Государство платит компенсации по коммуналке исключительно по ним. Если семья расходует меньше воды, электроэнергии и газа, то экономит, получая на руки "живые" деньги (все субсидии в Украине уже полностью монетизированы). Если потребления выше, чем прописываю социальные нормы, - приходится доплачивать со своего кармана.

То есть, нынешнее урезание социальных норм на 50% непосредственно отразится на суммах субсидий. "Они автоматически снизятся вполовину. И это при том, что ожидается рост практически всех тарифов на ЖКХ. То есть, платежки получателей субсидий заметно вырастут", - пояснил нам глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Разбирались, как украинцам будут урезать субсидии.

"Ковид закончился - тушите свет"

Мы уже писали, что власти заметно закручивают гайки по субсидиям. С весны стартовала масштабная верификация получателей компенсаций по ЖКХ. В итоге, по состоянию на середину июля, переназначили 2 млн субсидий, тогда как, скажем, в прошлом отопительном сезоне их получало больше 3 млн украинских семей. В некоторых городах процесс переназначения субсидий застопорился и люди вынуждены были по полной оплачивать платежки за май и июнь.

Но даже те, кому назначили субсидии, рискуют получать их в урезанном виде.

Минсоцполитики разработало проект постановления Кабмина, которым предлагается отменить прошлогоднее увеличение социальных норм потребления на 50%.

Этот документ зашел на согласование в Федерацию профсоюзов Украины.

Социальные нормы повышались в прошлом году на время карантинных ограничений. Карантин в Украине официально еще не закончился. Кроме того, непонятно, что будет с осени - и медики, и власти не исключают новой коронавирусной волны.

Но Минсоцполитики решило, что ковидные сложности уже позади, и можно отменять послабления по коммуналке.

"Учитывая эпидемиологическую ситуацию, отменяется увеличение на 50% социальных нормативов пользования жилищно- коммунальными услугами, которые применяются при расчете размера жилищных субсидий", — говорится в пояснительной записке к проекту. Что откровенно удивляет людей.

"Ковид закончился - тушите свет. Мыться, получается, уже не нужно?", - шутят получатели субсидий.

В документе предлагается еще несколько правок в порядок начисления субсидий, но они мелкие. Скажем, хотят убрать норму о том, что претенденты на субсидии должны сообщать номера своих мобильных телефонов. Это поясняется тем, что "обратная связь" с органами соцзащиты уже не требуется. С 1 мая все субсидии в Украине монетизированы и выдаются исключительно "живыми" деньгами. Еще одно нововведение - в реестр лиц, имеющих право на субсидии по ЖКХ и на твердое топливо разрешили вносить иностранцев и лиц без гражданства.

Но новация по урезанию социальных норм в проекте - ключевая.

Фактически предлагается вернуться к следующий социальных нормам потребления:

по жилой площади (учитывается при оплате тарифа за содержание жилья и отопление) - 13,65 квадратных метров на человека плюс 35,22 квадрата на семью

(учитывается при оплате тарифа за содержание жилья и отопление) - 13,65 квадратных метров на человека плюс 35,22 квадрата на семью по газу — на отопление 4 куба на один квадрат отапливаемой площади, на газовую плиту - 3,3 куба на человека в месяц. На газовую плиту в случае отсутствия горячего водоснабжения, - 5,4 куба на человека. На газовую плиту и водонагреватель - 10,5 кубов на человека

— на отопление 4 куба на один квадрат отапливаемой площади, на газовую плиту - 3,3 куба на человека в месяц. На газовую плиту в случае отсутствия горячего водоснабжения, - 5,4 куба на человека. На газовую плиту и водонагреватель - 10,5 кубов на человека по холодной воде — 2 куба на человека, по горячей - 1,6 куба. По водоотводу - 3,6 кубов на человека

— 2 куба на человека, - 1,6 куба. - 3,6 кубов на человека по электроэнергии — 70 киловатт на получателя субсидии плюс дополнительно по 30 киловатт на каждого члена семьи, но не более 190 киловатт в месяц. В домах, где отсутствует централизованное снабжение горячей водой - 100 киловатт на субсидианта плюс 30 киловатт на каждого члена семьи, но не больше 220 киловатт в месяц. Если установлено электроотопление - 30 киловатт на квадратный метр отапливаемой площади.

— 70 киловатт на получателя субсидии плюс дополнительно по 30 киловатт на каждого члена семьи, но не более 190 киловатт в месяц. В домах, где отсутствует централизованное снабжение горячей водой - 100 киловатт на субсидианта плюс 30 киловатт на каждого члена семьи, но не больше 220 киловатт в месяц. Если установлено электроотопление - 30 киловатт на квадратный метр отапливаемой площади. по отоплению — 0,0383 гигакалории на квадратный метр отапливаемой площади

По вывозу мусора - 0,4167 кубов на человека.

Как порежут субсидии

Стоит отметить, что социальные нормы, к которым предлагает вернуться Минсоцполитики, достаточно жесткие. Чтобы "поместиться"в них, семья должна расходовать ресурсы достаточно экономно.

Особенно это касается воды и электроэнергии. Так, норма по электричеству для семьи - не больше 190 киловатт, тогда как среднестатистическое домохозяйство, где есть хотя бы минимальный набор бытовой техники и электроники, сжигает не меньше 250 киловатт, а то и больше. За то, что израсходовано свыше социальных норм, люди доплачивают уже со своего кармана. Поэтому повышение социальных норм в прошлом году пришлось как раз кстати.

Некоторые украинцы, особенно пенсионеры, умудрялись даже экономить и расходовать газа, электроэнергии и воды меньше, чем по нормам. Поэтому могли тратить часть денег от субсидии на другие нужды.

"В свое время социальные нормы специально вводились для расчета субсидий - этот тот минимум, который готово покрывать государство. Причем, их уже несколько раз урезали. Когда началась монетизация субсидий, социальным нормам придали новые смыслы. дескать, вот вам реальный повод получить лишнюю копейку - нужно просто экономить и расходовать ресурсов меньше, чем по нормам. Но теперь, видно, сэкономить хочет государство. Так как есть планы урезать субсидии на следующий год на 25%, украинцам придется больше платить за коммуналку со своего кармана", - говорит Скубченко.

По его прогнозам, среднестатистическая субсидия в случае принятия проекта, уменьшится на 50% То есть, людям придется или потреблять меньше услуг (что возможно далеко не всегда - скажем, "прикрутить" отопление в отдельной квартире в старых домах нет возможности) или больше за них доплачивать со своего кармана по полным тарифам. Которые, кстати, в ближайшее время вырастут.

По электроэнергии, к примеру, с 1 августа, тариф для населения может взлететь с 1,68 гривен за киловатт до 2,5-3 гривен. Отопление подорожает на 30-40%, а в некоторых городах до 70%. По холодной воде может быть плюс 20% к платежке и т.д.

"При этом, что интересно: в документе не прописали, что возврат к прежним социальным нормам вводится на время "эпидемиологической стабильности", а, скажем, если будет локдаун, нормы снова автоматически вырастут. Получается, даже если с осени Украину накроет новая волна коронавируса и будут новые ограничения, никаких льгот по коммуналке люди уже не получат, или же Кабмину нужно будет принимать их заново. Но сделают ли это - большой вопрос", - подытожил Скубченко.

"Сейчас рассматривают субсидии на отопительный период, которые люди получат в октябре. Карантин в Украине пока никто не отменял, поэтому, если социальные нормы потребления начнут урезать прямо сейчас, это будет прямым нарушением действующего законодательства", - добавил эксперт энергорынка Олег Попенко.