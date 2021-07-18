В Кривом Роге отчима, который посадил на цепь 7-летнего пасынка, из зала суда отправили за решетку на 2 месяца

В субботу, 24 июля, в Дзержинском районном суде Кривого Рога отчиму, который приковал цепью к батарее 7-летнего ребенка своей сожительницы, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Об этом по итогам заседания суда сообщила полиция Днепропетровской области.

По факту насилия открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 125 (умышленные легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины, - говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Задержанному вручено уведомление о подозрении по этим статьям. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Досудебное расследование продолжается.