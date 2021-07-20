 

Задержанного замглавы Харьковского облсовета арестовали. Его могут выпустить под залог в 4,75 млн грн

События Сегодня, 20:0461
Задержанного замглавы Харьковского облсовета арестовали. Его могут выпустить под залог в 4,75 млн грн

Задержанному на взятке замглавы Харьковского облсовета избрали меру пресечения. Его взяли под стражу с возможностью выхода под залог.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Сообщается, что сегодня Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения замглавы Харьковского облсовета, уличенному вместе с адвокатом на вымогательстве и получении 1 млн 50 тысяч гривен от директора коммунального предприятия за не увольнение его с занимаемой должности.

По решению суда, который удовлетворил ходатайство прокурора, к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4 750 000 гривен залога. В случае внесения залога на него будет возложен ряд процессуальных обязанностей.

Срок действия меры пресечения - до 20.09.2021.

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