В Киеве на Осокорках водитель сбил женщину, но ее спас пакет с крупой

В Киеве на Осокорках произошла авария с пострадавшими. Автомобиль на высокой скорости сбил женщину, которая перебегала дорогу в неустановленном месте.

Однако, пешехода от тяжелых последствий спасла сумка с крупой.

Об этом сообщает Телеграм-канал "dtp.kiev.ua".

Согласно сообщению, водитель автомобиля "Kia Sportage" превысил скорость и сбил бабушку, которая переходила дорогу с собакой.

"Водитель автомобиля Киа Спортейдж возможно превысил скорость и сбил бабушку, перебегавшую дорогу с собакой в непредусмотренном месте. Удар существенно ослабил большой пакет с крупой, который несла бабушка", - говорится в сообщении телеграм-канала .