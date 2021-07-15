Юношу, который ушел гулять и исчез неделю назад разыскивают в Киеве

В Киеве начались поиски 17-летнего парня, который ушел из дома около недели назад, 17 июля. Пропавшего зовут Даниил Медник. Его очень ждет мама.

В Киеве начались поиски 17-летнего парня, который ушел из дома около недели назад, 17 июля. Пропавшего зовут Даниил Медник. Его очень ждет мама.

Об этом сообщает портал Киев Оперативный в субботу, 24 июля.

"Рост 186 см, волосы темно русые, карие глаза, худощавого телосложения,

Ушел из дома 17 июля, в районе 15-16 часов, одетый в белые кроссовки адидас,(разрисованы черным маркером) , черные шорты,черная футболка до длинного рукава, возможно поможет : имеет брекет систему (брекеты во рту - Ред.)

адрес проживания ул Вышгородская 47а

0736384681 мама", - сообщили журналисты.