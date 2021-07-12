Создать латиноамериканский аналог Евросоюза предложил президент Мексики

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подверг критике систему международных отношений, установленных на американском континенте, и предложил построить региональное латиноамериканское объединение стран наподобие ЕС с привязкой к местным реалиям и идентичности.

Об этом он сообщил выступая перед министрами иностранных дел Сообщества латиноамериканских и карибских государств (Селак)

"Предложение не более и не менее, чем создать нечто похожее на Европейский Союз, но привязанное к нашей истории, нашей реальности и нашей идентичности. В этом смысле не следует исключать замену ОАГ подлинно автономным органом, не чьим-либо лакеем, а посредником по просьбе и согласию сторон в конфликте в вопросах прав человека и демократии", - заявил президент.

В качестве примера успешной интеграции на континенте Лопес Обрадор привел торгово-экономический договор Мексики, Канады и США при одновременном утверждении собственного суверенитета Мексики и развитии связей с Китаем, добавив, что опыт Мексики будет полезен в региональных интеграционных процессах.

"Политика последних двух веков, характеризовавшаяся вторжениями для назначения или смещения правителей по прихоти сверхдержавы, неприемлема. Попрощаемся с навязыванием, вмешательством, санкциями, изоляцией и блокадой. Вместо этого давайте применим принципы невмешательства и самоопределения народов и мирного урегулирования споров. Давайте начнем отношения на нашем континенте с посылом Джорджа Вашингтона, согласно которому нации не должны использовать несчастье других народов. Я понимаю, что это сложный вопрос, требующий нового политического и экономического видения", - сказал политик.