Украинских военных в обстрелах окраин Донецка обвинили в "ДНР"

"Представительство ДНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские силовики обстреляли в субботу вечером из миномета западную окраину Донецка, в результате был поврежден жилой дом.

Об этом говорится в сообщении "СЦКК ДНР" распространенном "Донецким агентством новостей"

"В результате обстрела по улице Шестакова, 20/4, зафиксированы повреждения остекления, кровли, фасада и ограждения жилого дома", - говорится в сообщении представительства "ДНР" в СЦКК

Здание расположено в поселке шахты "Трудовская" в западном пригороде Донецка.

По информации представительства "ДНР", огонь велся в 18:05 из района подконтрольной Киеву Марьинки. Были выпущены две мины калибром 82 мм.

По предварительным данным, жертв среди гражданского населения не зафиксировано.