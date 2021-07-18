Убившему 5-летнюю падчерицу украинцу в Крыму отменили пожизненный приговор

Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи смягчил приговор жителю Крыма Александру Пилипенко, признанному виновным в убийстве пятилетней падчерицы в ноябре 2019 года, заменив пожизненное заключение на 19,5 лет колонии строгого режима.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В апреле текущего года "Верховный суд Крыма" приговорил к пожизненному лишению свободы гражданина Украины, отчима несовершеннолетней девочки, убитой в ноябре 2019 года в Раздольненском районе Крыма.

По данным "суда", злоумышленник утопил ребенка во время купания в ванной, затем он вывез тело малышки из дома и закопал его недалеко от места жительства.

После этого Пилипенко забрал документы детей из детского сада и попытался уехать с младшим сыном на свободную территорию Украины, однако ему этого сделать не удалось.

По возвращении домой он обратился в полицию с заявлением об исчезновении девочки.

"Судебная коллегия признала смягчающим наказание Пилипенко А. А. обстоятельством — активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что повлекло смягчение наказания до 19 лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сообщили в пресс-службе "суда".

В остальной части приговор был оставлен без изменения. Мужчина после задержания признался в совершении преступления, дал подробные показания, он также указал место сокрытия трупа.