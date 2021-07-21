Расписание выступлений украинцев 25 июля на Олимпийских играх в Токио обнародовал НОК

25 июля, на ХХХІІ Летних Олимпийских играх на старт выйдут 23 представителя Украины.
Расписание обнародовал НОК Украины.
Пулевая стрельба
- 03:00 - женщины, пневматический пистолет 10 м (квалификация): Елена Костевич. Финал о 05.15.
- 7:00 - мужчины, пневматическая винтовка 10 м (квалификация): Олег Царьков Финал о 09.30.
Стендовая стрельба
- 03:00 - женщины, круглый стенд (квалификация) Ирина Маловичко
Академическая гребля
- 4:00 - двойка парная, легкий вес (утешительные заезды): Игорь Хмара и Станислав Ковалев
Спортивная гимнастика
- 4:00 - женщины (квалификация): Диана Варинська.
Стрельба из лука
- 4:39 - женщины, командное первенство (олимпийский раунд) Вероника Марченко, Анастасия Павлова, Лидия Сиченикова. Матч за бронзу в 10.15. Финал в 10.40
Дзюдо
- 5:00 - Георгий Зантарая (до 66 кг). Финальный блок 11.00
Фехтование
- 5:55 - мужчины, шпага (личные соревнования) Игорь Рейзлин, Богдан Никишин, Роман Свичкар. Поединок за бронзу в 14.20. Финал в 15.15
Велоспорт
- 7:00 - женщины, групповая гонка: Валерия Кононенко
Бокс
- 7:24 - 1/16 финала Ярослав Харциз (до 63 кг)
Гребной слалом
- 8:27, 10:35 - женщины, K1 (предварительные соревнования): Виктория Ус
Настольный теннис
- 09:30 - Женщины, одиночный разряд (раунд 2): Маргарита Песоцкая
Конный спорт
- 11:00 - выездка (личные соревнования): Инна Логутенкова
Бадминтон
- 12:00 - женщины, одиночный разряд (групповой раунд, корт №2): Мария Улитина
- 12:40 - мужчины, одиночный разряд (групповой раунд, корт №2): Артем Почтарев
Теннис
- 5:00 - женщины, одиночный разряд (раунд 1): Элина Свитолина (корт 1, матч 3)
- женщины, парный разряд (раунд 1): Людмила Киченок / Надежда Киченок (корт 11 матч 1)
Результаты-онлайн на официальном сайте ОИ-2020.
Трансляция на телеканале UA:Перший и сайте.