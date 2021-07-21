Расписание выступлений украинцев 25 июля на Олимпийских играх в Токио обнародовал НОК

Обычно в названиях причесок для мужчин не то, что парни, даже девушки разбираются слабовато. Мужская стрижка у людей, выросших на постсоветском пространстве, часто сводится к “бокс, полубокс, ноль”, немного разнообразия – височки прямые или косые?

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